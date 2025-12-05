Geschenktipp zu Weihnachten

Von: First Avenue

Das perfekte Geschenk für die Weihnachtszeit ist endlich da – die Cineplexx Gift Card! Ob für Kino-Enthusiasten oder Gelegenheitsbesucher, dieser Gutschein bringt garantiert Freude unter den Weihnachtsbaum.

Die Cineplexx Gift Card ist vielseitig einsetzbar: Sie kann sowohl für Kinokarten als auch für Snacks und Getränke an den Cineplexx-Kiosken in Bozen und Algo verwendet werden. Das Beste daran? Die Gutscheine sind in verschiedenen Werten von 15 €, 25 €, 50 €, 75 € und 100 € erhältlich und können ganz bequem online erworben werden. Perfekt für alle, die ihre Weihnachtsgeschenke entspannt von zu Hause aus planen möchten.

Ein Geschenk, das begeistert: Egal ob als Weihnachtsgeschenk, Geburtstagsüberraschung oder kleines Dankeschön – die Cineplexx Gift Card ist immer eine gute Idee. Schenken Sie Ihren Liebsten unvergessliche Kinoerlebnisse.

Holen Sie sich die Cineplexx Gift Card jetzt online unter www.cineplexx.bz.it oder direkt an den Kinokassen während der Öffnungszeiten. Schenken Sie nicht nur ein Geschenk, sondern ein Erlebnis – mit der Cineplexx Gift Card!