Gefälschte Sprachzertifikate: Weitere fünf Ärzte unter Verdacht

Bozen – Bereits vor mehreren Monaten hat das Amt für Landessprachen die Kontrollen der Anerkennungsanträge zur Erlangung des Zweisprachigkeitsnachweises verschärft. Anlass hierfür waren mehrere zu Jahresbeginn bekannt gewordene Fälle gefälschter Sprachzertifikate. Nun wurden im Sanitätsbetrieb erneut Unregelmäßigkeiten festgestellt.

Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, haben die Kontrollen im Sanitätsbetrieb bereits zur Entlassung einiger Ärzte und Krankenpfleger geführt.

Der Zweisprachigkeitsnachweis ist in Südtirol Voraussetzung für eine unbefristete Anstellung im öffentlichen Dienst. Er kann seit dem Jahr 2010 auch durch anerkannte internationale Sprachzertifikate, Studientitel und durch Ablegung einer einsprachigen Prüfung in der nicht-zertifizierten Sprache erworben werden.

