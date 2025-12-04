Tod in Bozner Villa: Schwerer Herzinfarkt als Ursache

Von: luk

Bozen – Nach dem Tod des 82-jährigen Peter Köllensperger in seiner Villa im Bozner Stadtteil Gries hat die Staatsanwaltschaft bekanntlich zu den Umständen des Falls ermittelt und auch eine Obduktion angeordnet. Das Ergebnis liegt nun vor.

Peter Köllensperger war bekanntermaßen Mitte November leblos in seinem Haus gefunden worden. Die Villa wurde in der Folge von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.

Nun scheint klar zu sein: Der 82-Jährige starb an einem besonders schweren Herzinfarkt. Eine wichtige Herzkranzarterie (Vorderwandarterie) war komplett verschlossen.

Es wurden keine Verletzungen gefunden, die auf Gewalt oder Fremdeinwirkung hindeuten, schildert die Staatsanwaltschaft am heutigen Donnerstag.

Hier die Stellungnahme im vollen Wortlaut:

Im Zusammenhang mit dem Tod von Peter Köllensperger, über den in einigen Medien berichtet wurde, wird Folgendes klargestellt: Aus den ersten Ergebnissen der Obduktion der Leiche von Peter Köllensperger geht hervor, dass die Todesursache auf einen kardiogenen Schock infolge eines akuten Myokardinfarkts im Rahmen einer vollständigen Stenose des mittleren Drittels des Ramus interventricularis anterior der linken Koronararterie zurückzuführen ist. Es wurden keine traumatischen Verletzungen festgestellt, die eindeutig auf ein gewalttätiges Verhalten Dritter zurückzuführen wären.