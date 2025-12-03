Kreml zu weiteren Ukraine-Gesprächen mit den USA bereit

Von: APA/Reuters/AFP

Nach dem Treffen des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff zur Ukraine hat sich der Kreml zu weiteren Gesprächen mit Washington bereit erklärt. “Wir sind dankbar für die Bemühungen der Trump-Regierung”, sagte am Mittwoch in Moskau Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. “Und wir sind weiterhin bereit, uns so oft wie nötig zu treffen, um eine Friedensregelung zu erzielen.”

Putin hatte am Dienstagabend in Moskau Wittkoff empfangen. An dem fünfstündigen Treffen im Kreml nahm auf US-Seite auch der Schwiegersohn und Berater von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, teil. Am Verhandlungstisch saßen zudem auf russischer Seite die beiden Kreml-Berater Juri Uschakow und Kirill Dmitrijew.

Bei der Schlüsselfrage der von Russland besetzten Gebiete in der Ukraine sei “noch keine Kompromisslösung” gefunden worden, sagte Uschakow nach dem Gespräch. Dessen Grundlage war ein von den USA vorgelegter Plan für ein Ende der Kämpfe in der Ukraine. Laut Uschakow wurde auch die von der Ukraine angestrebte Mitgliedschaft in der NATO besprochen. “Das ist eine der zentralen Fragen und sie ist diskutiert worden”, sagte der diplomatische Berater Putins am Mittwoch vor Journalisten in Moskau, ohne nähere Angaben zu machen. Moskau lehnt eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine strikt ab.

Uschakow sagte zudem, dass die Verhandlungen durch den Verlauf der Kämpfe in der Ukraine zugunsten Moskaus beeinflusst worden seien. An der Front hatten die russischen Truppen zuletzt stetige Geländegewinne erzielt. “Der Verlauf und der Charakter der Verhandlungen” seien durch “die Erfolge der russischen Armee auf dem Schlachtfeld in den vergangenen Wochen beeinflusst” worden, sagte Uschakow. “Unsere russischen Soldaten haben durch ihre militärischen Leistungen dazu beigetragen, dass die Einschätzungen unserer ausländischen Partner hinsichtlich der Wege zu einer Friedenslösung zutreffender geworden sind”, fügte der Putin-Berater hinzu, der an den Verhandlungen mit Witkoff am Dienstagabend im Kreml teilgenommen hatte. Bei den Gesprächen wurde laut Kreml kein Durchbruch erzielt.

London: Putin-Aussagen “noch mehr Kreml-Geschwätz”

Die britische Regierung stufte indes die Aussagen des russischen Präsidenten Wladimir Putin über die Kriegsbereitschaft seines Landes als “noch mehr Kreml-Geschwätz” ein. Putins Äußerungen am Dienstag seien nur weitere Rhetorik darüber, dass Europa angeblich Krieg führen wolle, sagte ein Regierungssprecher am Mittwoch zu Mittag der Nachrichtenagentur PA zufolge. “Das ist ebenso gefährlich wie falsch.”

Putin hatte am Dienstag erklärt, Russland sei bereit, die Europäer an Verhandlungen über ein Ende des Krieges in der Ukraine zu beteiligen. Dazu müssten sie aber die Realitäten auf dem Schlachtfeld in der Ukraine anerkennen. “Wir haben nicht vor, mit Europa zu kämpfen, das habe ich schon 100 Mal gesagt. Aber wenn Europa wiederum kämpfen will und anfängt, dann sind wir dazu sofort bereit”, sagte Putin.

Der britische Premierminister Keir Starmer sagte im Parlament: “Wir alle wissen, dass Putin hier der Aggressor ist.” Der russische Präsident wolle nicht an den Verhandlungstisch kommen und keine Einigung erzielen. Der Regierungssprecher sagte im Anschluss, die europäischen Nationen stünden geschlossen hinter dem Recht der Ukraine auf Selbstverteidigung. Zudem sei die NATO bereit, auf jegliche Bedrohungen mit Einigkeit und Stärke zu reagieren.

28-Punkte-Entwurf hatte für Beunruhigung in Europa gesorgt

Der ursprüngliche 28-Punkte-Entwurf der USA für Friedensgespräche hatte bei ukrainischen und europäischen Regierungsvertretern für Beunruhigung gesorgt, da er wesentlichen Forderungen Moskaus nachgegeben haben soll. Dabei ging es um einen Verzicht der Ukraine auf eine NATO-Mitgliedschaft, die russische Kontrolle über ein Fünftel des ukrainischen Staatsgebiets und Einschränkungen für die ukrainische Armee.

Europäische Mächte legten daraufhin einen Gegenvorschlag vor. Bei Gesprächen in Genf erklärten die USA und die Ukraine anschließend, sie hätten einen “aktualisierten und verfeinerten Friedensrahmen” geschaffen. Details zu diesen Gesprächen wurden jedoch nicht veröffentlicht. Witkoff hatte bereits am Wochenende mit dem ukrainischen Chefunterhändler Rustem Umerow im US-Bundesstaat Florida über den Plan beraten.

Ukraine schickt nach US-Gesprächen in Moskau Unterhändler nach Brüssel

Umerow werde sich am Mittwoch mit den nationalen Sicherheitsberatern der europäischen Staats- und Regierungschefs treffen, teilte indes der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit. “Die ukrainischen Vertreter werden ihre Kollegen in Europa darüber unterrichten, was nach den gestrigen Kontakten der amerikanischen Seite in Moskau bekannt ist, und sie werden auch die europäische Komponente der notwendigen Sicherheitsarchitektur besprechen”, erklärte Selenskyj auf dem Kurznachrichtendienst Telegram.

Nach seinem Besuch in Brüssel werde Umerow gemeinsam mit dem Generalstabschef der ukrainischen Streitkräfte, Andrij Hnatow, Vorbereitungen für ein Treffen mit den Gesandten von US-Präsident Trump in den USA beginnen. “Dies ist unsere laufende Abstimmung mit den Partnern, und wir stellen sicher, dass der Verhandlungsprozess voll aktiv ist”, so Selenskyj.

Witkoff berät mit Trump

Witkoff reiste nach Kreml-Angaben in die USA zurück, um Präsident Trump über die Ergebnisse zu informieren. Danach wollten die US-Vertreter wieder mit Russland Kontakt aufnehmen, sagte Putins Berater Uschakow russischen Medien. Über die Inhalte der Gespräche sei Vertraulichkeit vereinbart worden.

Für Witkoff war es in diesem Jahr das sechste Treffen mit Putin. Kushner nahm erstmals an so einem Gespräch teil. Beide stehen für den Teil der US-Administration, die auf eine schnelle Wiederaufnahme der Wirtschaftsbeziehungen zu Russland setzen.

Am Wochenende hatte Witkoff bereits mit dem ukrainischen Chefunterhändler Umerow im US-Staat Florida über den US-Plan beraten. Die Ukraine und ihre europäischen Partner hatten kritisiert, dass in dem ursprünglichen US-Entwurf zu viele Maximalforderungen Russlands berücksichtigt worden seien. Daraufhin wurde eine überarbeitete Version des Plans erarbeitet.