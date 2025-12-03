Aktuelle Seite: Home > Werbung > Interview mit dem CEO Andrea Santini
Santini-Gruppe

Interview mit dem CEO Andrea Santini

Mittwoch, 03. Dezember 2025 | 00:01 Uhr
123
Effizienz, Transparenz und Erneuerung: Die Logistik ist das Herz unseres Services. - Foto: © ALFRED TSCHAGER
Schriftgröße

Von: First Avenue

Im Bereich der Abfallbewirtschaftung ist die Logistik kein Nebenthema, sondern der Motor, der einen zuverlässigen und qualitativ hochwertigen Service überhaupt ermöglicht. Präzise Planung, moderne Fahrzeuge, digitale Prozesse und gut geschulte Mitarbeiter bestimmen die Leistungsfähigkeit eines Unternehmens. Darüber sprechen wir mit Andrea Santini, CEO der Gruppe Santini, einem seit über 80 Jahren tätigen Dienstleister im Umwelt- und Transportsektor in Südtirol.

Was macht die Gruppe Santini heute und welche Rolle spielt sie im Gebiet?
Andrea Santini: Die Gruppe Santini ist in der Sammlung, dem Transport und der Aufbereitung von Abfällen tätig. Wir betreiben mehrere Standorte, führen Sortier- und Zwischenlagerungsprozesse durch und unterstützen unsere Kunden auch in der Dokumentation und der umweltrechtlichen Beratung. Unser Ziel ist es, ein verlässlicher Partner zu sein, der Sicherheit, operative Kontinuität und Umweltverantwortung gewährleistet.

Was ist derzeit die wichtigste Zielsetzung der Logistik der Gruppe Santini?
Andrea Santini: Unser zentrales Ziel ist Effizienz. Das bedeutet, unseren Kunden sichere und klare Abholzeiten für ihre Abfälle zu garantieren. Die Pünktlichkeit ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Services. Wir koordinieren täglich eine große Anzahl an Transporten – hier entscheidet die Logistik über die Qualität des gesamten Prozesses.

Welche Rolle spielen Transparenz und Digitalisierung in Ihrer Logistik?
Andrea Santini: Eine sehr wichtige. Heute erwarten die Kunden Echtzeitinformationen: Wo befindet sich das Fahrzeug, wann kommt es an, wann fährt es weiter und wie wird der Abfall verarbeitet? Aus diesem Grund digitalisieren wir unsere Abläufe umfassend: GPS-Tracking der Fahrzeuge, integrierte Managementsysteme, digitale Erfassung der Bewegungen und der Dokumentation. Das schafft Transparenz, Geschwindigkeit und ein deutlich besseres Kontrollniveau.

Sie haben viel in die Modernisierung Ihres Fuhrparks investiert. Wo stehen Sie heute?
Andrea Santini: Heute sind über 90 % unserer Fahrzeuge Euro 6. Das bedeutet geringere Emissionen, höhere Leistungsfähigkeit und mehr Umweltverträglichkeit. Zusätzlich setzen wir verstärkt auf den Biokraftstoff HVO, der uns eine deutliche CO₂-Reduktion ermöglicht, ohne unsere operative Effizienz einzuschränken. Die Erneuerung des Fuhrparks ist ein kontinuierliches Projekt und ein zentraler Teil unserer Nachhaltigkeitsstrategie.

Welchen Stellenwert hat die Ausbildung Ihrer Fahrer?
Andrea Santini: Technologie funktioniert nur, wenn Menschen gut damit umgehen können. Deshalb investieren wir stark in die Schulung unserer Fahrer: sicheres Fahren, effizienter Umgang mit den Fahrzeugen, umweltbewusste Fahrweise, sichere Abläufe beim Laden und Entladen. Unsere Fahrer repräsentieren das Unternehmen nach außen. Ihre Kompetenz ist entscheidend für die Qualität unseres Services.

Wie sieht die zukünftige Vision der Gruppe Santini im Bereich Logistik aus?
Andrea Santini: Wir möchten eine Logistik, die schnell, sicher, transparent und nachhaltig ist. Wir werden weiter in Fahrzeuge, Digitalisierung, Prozesse und Kompetenzen investieren. Unsere Aufgabe ist es nicht nur, Abfälle zu transportieren, sondern einen echten Mehrwert für Unternehmen, das Gebiet und die Umwelt zu schaffen. Für uns bleibt die Logistik ein strategischer Baustein – heute und in Zukunft.

 

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Welchen Weihnachtsbaum bevorzugt ihr: Echt oder künstlich?
Kommentare
76
Welchen Weihnachtsbaum bevorzugt ihr: Echt oder künstlich?
Christbaum mit Wappen der 116 Gemeinden in Bozen vorgestellt
Kommentare
56
Christbaum mit Wappen der 116 Gemeinden in Bozen vorgestellt
“Wir wollten helfen und wurden kriminalisiert”
Kommentare
55
“Wir wollten helfen und wurden kriminalisiert”
Ab 2026 stellt erstes Land der Welt keine Briefe mehr zu
Kommentare
35
Ab 2026 stellt erstes Land der Welt keine Briefe mehr zu
Lebensqualität: Trient und Bozen behaupten sich erneut an der Spitze
Kommentare
30
Lebensqualität: Trient und Bozen behaupten sich erneut an der Spitze
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 