Interview mit dem CEO Andrea Santini

Von: First Avenue

Im Bereich der Abfallbewirtschaftung ist die Logistik kein Nebenthema, sondern der Motor, der einen zuverlässigen und qualitativ hochwertigen Service überhaupt ermöglicht. Präzise Planung, moderne Fahrzeuge, digitale Prozesse und gut geschulte Mitarbeiter bestimmen die Leistungsfähigkeit eines Unternehmens. Darüber sprechen wir mit Andrea Santini, CEO der Gruppe Santini, einem seit über 80 Jahren tätigen Dienstleister im Umwelt- und Transportsektor in Südtirol.

Was macht die Gruppe Santini heute und welche Rolle spielt sie im Gebiet?

Andrea Santini: Die Gruppe Santini ist in der Sammlung, dem Transport und der Aufbereitung von Abfällen tätig. Wir betreiben mehrere Standorte, führen Sortier- und Zwischenlagerungsprozesse durch und unterstützen unsere Kunden auch in der Dokumentation und der umweltrechtlichen Beratung. Unser Ziel ist es, ein verlässlicher Partner zu sein, der Sicherheit, operative Kontinuität und Umweltverantwortung gewährleistet.

Was ist derzeit die wichtigste Zielsetzung der Logistik der Gruppe Santini?

Andrea Santini: Unser zentrales Ziel ist Effizienz. Das bedeutet, unseren Kunden sichere und klare Abholzeiten für ihre Abfälle zu garantieren. Die Pünktlichkeit ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Services. Wir koordinieren täglich eine große Anzahl an Transporten – hier entscheidet die Logistik über die Qualität des gesamten Prozesses.

Welche Rolle spielen Transparenz und Digitalisierung in Ihrer Logistik?

Andrea Santini: Eine sehr wichtige. Heute erwarten die Kunden Echtzeitinformationen: Wo befindet sich das Fahrzeug, wann kommt es an, wann fährt es weiter und wie wird der Abfall verarbeitet? Aus diesem Grund digitalisieren wir unsere Abläufe umfassend: GPS-Tracking der Fahrzeuge, integrierte Managementsysteme, digitale Erfassung der Bewegungen und der Dokumentation. Das schafft Transparenz, Geschwindigkeit und ein deutlich besseres Kontrollniveau.

Sie haben viel in die Modernisierung Ihres Fuhrparks investiert. Wo stehen Sie heute?

Andrea Santini: Heute sind über 90 % unserer Fahrzeuge Euro 6. Das bedeutet geringere Emissionen, höhere Leistungsfähigkeit und mehr Umweltverträglichkeit. Zusätzlich setzen wir verstärkt auf den Biokraftstoff HVO, der uns eine deutliche CO₂-Reduktion ermöglicht, ohne unsere operative Effizienz einzuschränken. Die Erneuerung des Fuhrparks ist ein kontinuierliches Projekt und ein zentraler Teil unserer Nachhaltigkeitsstrategie.

Welchen Stellenwert hat die Ausbildung Ihrer Fahrer?

Andrea Santini: Technologie funktioniert nur, wenn Menschen gut damit umgehen können. Deshalb investieren wir stark in die Schulung unserer Fahrer: sicheres Fahren, effizienter Umgang mit den Fahrzeugen, umweltbewusste Fahrweise, sichere Abläufe beim Laden und Entladen. Unsere Fahrer repräsentieren das Unternehmen nach außen. Ihre Kompetenz ist entscheidend für die Qualität unseres Services.

Wie sieht die zukünftige Vision der Gruppe Santini im Bereich Logistik aus?

Andrea Santini: Wir möchten eine Logistik, die schnell, sicher, transparent und nachhaltig ist. Wir werden weiter in Fahrzeuge, Digitalisierung, Prozesse und Kompetenzen investieren. Unsere Aufgabe ist es nicht nur, Abfälle zu transportieren, sondern einen echten Mehrwert für Unternehmen, das Gebiet und die Umwelt zu schaffen. Für uns bleibt die Logistik ein strategischer Baustein – heute und in Zukunft.