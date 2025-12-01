Ab 2026 stellt erstes Land der Welt keine Briefe mehr zu

Von: mk

Am 30. Dezember 2025 wird Dänemark als erstes europäisches Land die Zustellung und Abholung von Briefen vollständig einstellen, berichtet das britische Portal “The Economist”.

Grund dafür ist, dass das Briefvolumen in den letzten 25 Jahren um 90 Prozent geschrumpft ist. Allein im Jahr 2024 ist die Anzahl der Briefe um 30 Prozent zurückgegangen. Der staatliche Postdienst PostNord hat die Entscheidung verkündet.

Dänermark hatte zuvor ein Gesetz verabschiedet, das die allgemeine Pflicht von Postunternehmen abschaffte, ihre Dienste für alle Bürger zu erschwinglichen Preisen zugänglich zu machen. Gleichzeitig hob man die Befreiung des Postdienstes von der Mehrwertsteuer auf.

Die Kosten für einen Standardbrief stiegen dadurch auf 29 Kronen an, was einer Summe von rund 4,50 Euro entspricht. Dadurch wurden Briefe immer unattraktiver.

Der Schritt, den Dänemark gesetzt hat, spiegelt einen weltweiten Trend wider: Da E-Mails, Textnachrichten und soziale Netzwerke zunehmend die traditionelle Papierkorrespondenz ersetzen, ist das Briefvolumen in den letzten zwei Jahrzehnten weltweit gesunken.

Die COVID-19-Pandemie hat diesen Wandel zusätzlich beschleunigt, da Menschen während der Lockdowns verstärkt online kommunizierten. Gleichzeitig erlebte der Online-Handel einen Boom, und die Anzahl der versendeten Pakete wächst weiterhin rasant. Im Jahr 2022 wurden weltweit 161 Milliarden Pakete verschickt, bis 2027 wird ein Anstieg auf 256 Milliarden erwartet.