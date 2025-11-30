Mit Halbschuhen im Winter ins Hochgebirge: Wanderer hatten extremes Glück

Von: mk

Villnöß – Bergretter sind am Samstag in Villnöß ausgerückt, um fünf jungen Erwachsenen ausländischer Herkunft zu Hilfe zu eilen. Die Betroffenen hatten sich mit Halbschuhen bis an den Fuß der Nordwand vom Sass Rigais begeben und sind dabei in Not geraten.

Alarm geschlagen wurde um 12.52 Uhr. Glücklicherweise hatte sich niemand verletzt. Die Betroffenen konnten unverletzt ins Tal gebracht werden.

Dennoch hatten die fünf jungen Erwachsenen unwahrscheinlich viel Glück. Das Gelände im Naturpark Puez Geisler zwischen Gröden und Villnöss ist äußerst steil und felsendurchsetzt. Außerdem herrscht dort im Winter besondere Lawinengefahr. Wie die Bergrettung CNSAS in Villnöß erklärt, könne man nur von Glück sprechen, dass der Einsatz ein gutes Ende genommen habe.

Im Hochgebirge sei besonders in dieser Zeit Vorsicht geboten. Dementsprechend fiel auch die Reaktion der Bergretter auf Facebook aus. Wörtlich heißt es in einem Beitrag:

„Nur mit entsprechender Erfahrung, Sicherheitsausrüstung (LVS, Sonde, Schaufel) und einem gesunden Menschenverstand sollte man sich in solche Gebiete begeben.“

Im Einsatz standen auch der Notarzthubschrauber Pelikan 1 und die Bergrettung der Finanzwache.