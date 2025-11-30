Aktuelle Seite: Home > Chronik > Mit Halbschuhen im Winter ins Hochgebirge: Wanderer hatten extremes Glück
Einsatz in Villnöß

Mit Halbschuhen im Winter ins Hochgebirge: Wanderer hatten extremes Glück

Sonntag, 30. November 2025 | 10:09 Uhr
587218929_18025675058783727_8586671509516954813_n
Facebook/Bergrettung Villnöß - CNSAS
Schriftgröße

Von: mk

Villnöß – Bergretter sind am Samstag in Villnöß ausgerückt, um fünf jungen Erwachsenen ausländischer Herkunft zu Hilfe zu eilen. Die Betroffenen hatten sich mit Halbschuhen bis an den Fuß der Nordwand vom Sass Rigais begeben und sind dabei in Not geraten.

Alarm geschlagen wurde um 12.52 Uhr. Glücklicherweise hatte sich niemand verletzt. Die Betroffenen konnten unverletzt ins Tal gebracht werden.

Facebook/Bergrettung Villnöß – CNSAS

Dennoch hatten die fünf jungen Erwachsenen unwahrscheinlich viel Glück. Das Gelände im Naturpark Puez Geisler zwischen Gröden und Villnöss ist äußerst steil und felsendurchsetzt. Außerdem herrscht dort im Winter besondere Lawinengefahr. Wie die Bergrettung CNSAS in Villnöß erklärt, könne man nur von Glück sprechen, dass der Einsatz ein gutes Ende genommen habe.

Facebook/Bergrettung Villnöß – CNSAS

Im Hochgebirge sei besonders in dieser Zeit Vorsicht geboten. Dementsprechend fiel auch die Reaktion der Bergretter auf Facebook aus. Wörtlich heißt es in einem Beitrag:

„Nur mit entsprechender Erfahrung, Sicherheitsausrüstung (LVS, Sonde, Schaufel) und einem gesunden Menschenverstand sollte man sich in solche Gebiete begeben.“

Im Einsatz standen auch der Notarzthubschrauber Pelikan 1 und die Bergrettung der Finanzwache.

Bezirk: Eisacktal

Kommentare

Aktuell sind 5 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Eisacktal

Meistkommentiert
„Die ‚Naja‘ kehrt zurück, soll aber freiwillig bleiben“
Kommentare
76
„Die ‚Naja‘ kehrt zurück, soll aber freiwillig bleiben“
Besorgniserregende Vorfälle an Schulen
Kommentare
31
Besorgniserregende Vorfälle an Schulen
Berlin will Lockerung von Verbrenner-Aus in EU ab 2035
Kommentare
28
Berlin will Lockerung von Verbrenner-Aus in EU ab 2035
„Sie haben alle Hilfsangebote abgelehnt“
Kommentare
21
„Sie haben alle Hilfsangebote abgelehnt“
Sieben Verletzte nach Pfefferspray-Vorfall in Sterzing
17
Sieben Verletzte nach Pfefferspray-Vorfall in Sterzing
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 