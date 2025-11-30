Wintercamping wird immer beliebter: So geht’s richtig

Von: mk
Camping-Urlauber sind nicht mehr nur im Sommer auf Achse – auch die kalte Jahreszeit zieht zunehmend Camperinnen und Camper an. “Immer mehr Menschen campen inzwischen ganzjährig. Selbst niedrige Temperaturen schrecken sie nicht mehr ab”, so Tomas Mehlmauer, Präsident des Österreichischen Camping Clubs (ÖCC). Wer im Winter mit Wohnmobil und Co unterwegs ist, sollte sich allerdings entsprechend vorbereiten.
Tipps fürs Campen in der kalten Jahreszeit
- Stellplatz: “Das Campingfahrzeug sollte an einem sonnigen Platz abgestellt werden. Unbedingt zu empfehlen sind auch Bretter unter den Hubstützen – sie verhindern ein Einsinken bei Tauwetter”, rät Mehlmauer.
- Gasversorgung: Wer an einem Platz ohne direkte Gasversorgung vor Ort campt und Gasflaschen verwendet, sollte auf einen hohen Propananteil achten und viel in Reserve haben – denn läuft die Gasheizung ständig, reicht eine Elf-Kilogramm-Flasche nur etwa zwei bis drei Tage. Am besten informiert man sich im Vorhinein beim betreffenden Campingplatz, ob direkt vor Ort oder in unmittelbarer Umgebung ein Gasflaschenverkauf und -tausch angeboten wird.
- Vorzelt: “Ein Vorzelt ist auch im Winter sinnvoll – es erfüllt die Funktion einer Kälteschleuse, ist Stauraum und Schmutzfänger gleichermaßen”, sagt der ÖCC-Experte. “Am besten eignen sich speziell konstruierte Wintervorzelte, bei denen u. a. der Schnee leicht abrutschen kann.”
- Wasser und Strom: Solange das Campingfahrzeug beheizt wird und sich alle Wasservorräte im Inneren befinden, stellt Frost kein Problem dar. Achten sollte man auf unisolierte Abwassertanks. Ein Kübel, den man unter das Fahrzeug stellt und regelmäßig entleert, kann hier Abhilfe schaffen. Um immer genügend Strom zu haben, kann eine zusätzliche aufgeladene Versorgungsbatterie sinnvoll sein – genauso wie ein frostsicheres Stromkabel zur Verwendung im Außenbereich.
- Nützliche Accessoires: “Warme Decken, Heizmatten für den Boden, schnelltrocknende Mikrofasermatten gegen Matsch im Innenraum, eine Stirnlampe, Leiter und Besen zum Entfernen von Neuschnee am Dach sowie Türschloss-Enteiser sind sinnvolle Helferlein für Wintercamperinnen und -camper”, weiß ÖCC-Experte Mehlmauer.
