Sportwagen schlittert von der StraÃŸe

Von: luk

Jochgrimm – Am Jochgrimm musste die Freiwillige Feuerwehr von Radein in der Nacht wegen eines von der Straße abgekommenen Sportwagens ausrücken.

Gegen 1.00 Uhr nachts ging die Alarmmeldung ein. Bei winterlichen Bedingungen verlor der Lenker des Kraftfahrzeugs offenbar die Kontrolle und geriet über den Straßenrand hinaus. Dort blieb das Auto im tiefen Schnee stecken.

Ein Weiterkommen aus eigenen Stücken war nicht mehr möglich.

Die Autoinsassen blieben unverletzt. Sie warteten am Straßenrand auf die angeforderte Hilfe der Feuerwehr.

Die Wehrleute schaufelten das Fahrzeug frei und zogen es mit dem Rüstfahrzeug wieder auf die Fahrbahn. Auf ihrer Facebookseite berichtet die Feuerwehr Radein von einem “frostigen Einsatz”.