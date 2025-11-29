Aktuelle Seite: Home > Chronik > Sportwagen schlittert von der StraÃŸe
Frostiger Einsatz in der Nacht am Jochgrimm

Sportwagen schlittert von der StraÃŸe

Samstag, 29. November 2025 | 11:21 Uhr
Dolomiten Sportwagen Schnee StraÃŸengraben
Facebook/Freiwillige Feuerwehr Radein
SchriftgrÃ¶ÃŸe

Von: luk

Jochgrimm – Am Jochgrimm musste die Freiwillige Feuerwehr von Radein in der Nacht wegen eines von der Straße abgekommenen Sportwagens ausrücken.

Gegen 1.00 Uhr nachts ging die Alarmmeldung ein. Bei winterlichen Bedingungen verlor der Lenker des Kraftfahrzeugs offenbar die Kontrolle und geriet über den Straßenrand hinaus. Dort blieb das Auto im tiefen Schnee stecken.

Ein Weiterkommen aus eigenen Stücken war nicht mehr möglich.

Die Autoinsassen blieben unverletzt. Sie warteten am Straßenrand auf die angeforderte Hilfe der Feuerwehr.

Die Wehrleute schaufelten das Fahrzeug frei und zogen es mit dem Rüstfahrzeug wieder auf die Fahrbahn. Auf ihrer Facebookseite berichtet die Feuerwehr Radein von einem “frostigen Einsatz”.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Radein

Bezirk: Salten/Schlern

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Salten/Schlern

Meistkommentiert
Bozen auf unrÃ¼hmlichem Spitzenplatz
Kommentare
48
Bozen auf unrÃ¼hmlichem Spitzenplatz
Journalisten streiken heute in ganz Italien
Kommentare
33
Journalisten streiken heute in ganz Italien
Putin stellt maÃŸlose Bedingungen fÃ¼r Frieden
Kommentare
26
Putin stellt maÃŸlose Bedingungen fÃ¼r Frieden
â€žDie â€šNajaâ€˜ kehrt zurÃ¼ck, soll aber freiwillig bleibenâ€œ
Kommentare
21
â€žDie â€šNajaâ€˜ kehrt zurÃ¼ck, soll aber freiwillig bleibenâ€œ
Berlin will Lockerung von Verbrenner-Aus in EU ab 2035
18
Berlin will Lockerung von Verbrenner-Aus in EU ab 2035
Anzeigen
Carezza Dolomites
Carezza Dolomites
Neue Kabinenbahn Franzin fÃ¼r die Wintersaison 2025 / 2026
Latemar Dolomites geÃ¶ffnet
Latemar Dolomites geÃ¶ffnet
Obereggen-Pampeago bereits geÃ¶ffnet. Predazzo Ã¶ffnet am 5. Dezember.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Ãœberetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hÃ¤tte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

SÃ¼dtirol News im Google Play Store

SÃ¼dtirol News im App Store

Â© 2025 First Avenue GmbH
 