Aktuelle Seite: Home > Politik > Iran-Konflikt: 440 Kilo Uran bleiben verschollen
Experten fordern Bodeneinsatz – Trump skeptisch

Iran-Konflikt: 440 Kilo Uran bleiben verschollen

Samstag, 14. März 2026 | 17:51 Uhr
In den letzten 72 Stunden haben die USA 200 Ziele im Iran angegriffen
APA/APA/AFP/ATTA KENARE
Schriftgröße

Von: mk

Teheran/Washington – Nach zwei Wochen intensiver Luftangriffe auf iranische Militärziele rückt eine kritische Sicherheitsfrage in den Fokus: Der Verbleib von rund 440 Kilogramm hochangereichertem Uran ist weiterhin ungeklärt. Gleichzeitig sind sich Experten sicher: Ohne Bodentruppen werden Israel und die USA niemals in den Besitz des Urans gelangen.

Während strategische Anlagen wie der Taleghan-Komplex laut israelischen Angaben zerstört wurden, bleiben die Bestände des nuklearen Materials unauffindbar. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) warnte bereits Ende Februar, dass der iranische Bestand an 60 Prozent angereichertem Uran – technisch nur einen Schritt von Waffenqualität entfernt – für bis zu zehn Atombomben ausreichen könnte. Experten des International Institute for Strategic Studies (IISS) und des Stimson Center befürchten, dass das Material in tiefen Tunnelanlagen bei Isfahan oder Natanz verborgen liegt. Es bestehe die akute Gefahr, dass das Uran im Falle eines Machtvakuums in die Hände von Terrorgruppierungen wie der Hisbollah oder dem IS gelangt.

Namhafte Militäranalysten betonen, dass Luftschläge allein nicht ausreichen, um das Material physisch zu sichern. Gefordert wird eine großangelegte Kommandoaktion („Mutter aller Spezialeinsätze“). US-Geheimdienstquellen zufolge liegen entsprechende Pläne des US-Zentralkommandos (CENTCOM) bereits vor.

US-Präsident Donald Trump zeigt sich hinsichtlich der Entsendung von Bodentruppen jedoch zurückhaltend. In einem Interview an Bord der Air Force One knüpfte er einen solchen Einsatz an die Bedingung, dass die iranischen Streitkräfte zuvor massiv dezimiert sein müssten. Analysten sehen hier ein Dilemma: Während Trump das Risiko von Verlusten bei Bodeneinsätzen scheut, wächst das Zeitfenster für einen möglichen Diebstahl oder den Missbrauch des nuklearen Materials stetig an.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Bäuerin muss wegen TIROL-Schriftzug Strafe zahlen
Kommentare
74
Bäuerin muss wegen TIROL-Schriftzug Strafe zahlen
Wilde Rauferei im Supermarkt
Kommentare
52
Wilde Rauferei im Supermarkt
Unfall in Meran: Promillewert macht fassungslos
Kommentare
47
Unfall in Meran: Promillewert macht fassungslos
Warnung vor neuer Preiswelle bei Strom, Gas und Treibstoffen
Kommentare
36
Warnung vor neuer Preiswelle bei Strom, Gas und Treibstoffen
Trump: Viele Länder schicken Schiffe zur Öffnung von Hormuz
Kommentare
21
Trump: Viele Länder schicken Schiffe zur Öffnung von Hormuz
Anzeigen
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 