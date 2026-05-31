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Verständnis für Beweggründe, kein Verständnis für Methode

Brennerblockade: HGV dankt den Einsatzkräften

Sonntag, 31. Mai 2026 | 08:29 Uhr
Die Brenner-Demo hat eine Sperre der Autobahn zur Folge
APA/APA/EXPA/ JOHANN GRODER/EXPA/ JOHANN GRODER
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Von: lup

Bozen – Dass die Blockade des Brennerpasses erhebliche Auswirkungen auf den Verkehr in Südtirol haben würde, war allen Verantwortlichen der Verkehrssicherheit von Beginn an bewusst. Umso mehr dankt der Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV) der Landesverwaltung, den Sicherheitskräften, der Brennerautobahn AG sowie den zahlreichen freiwilligen Helferinnen und Helfern für ihren großen Einsatz im Zusammenhang mit der Blockade des Brennerpasses. Dank der umfassenden und frühzeitigen Informationsarbeit konnten Reisende und die Güterverkehrswirtschaft rechtzeitig über die Einschränkungen informiert werden.

„Auch die Beherbergungsbetriebe in Südtirol mussten in den letzten Tagen eine intensive Kommunikationsarbeit mit ihren Gästen erledigen, um sie von einer eventuellen früheren Anreise oder späteren Rückreise zu überzeugen. Das war nicht immer möglich und führte auch zu Stornierungen“, weiß HGV-Präsident Klaus Berger.

Fest steht, dass die ganztägige Sperre des Brennerpasses an einem der verkehrsreichsten Tage des Jahres erhebliche negative Auswirkungen auf den Tourismus und die Wirtschaft hatte. „Dieser Protest wird zwar den Transitverkehr in die mediale Öffentlichkeit rücken, aber das Problem nicht lösen, noch dazu, wenn es dabei bleibt, dass Österreich die Finanzierung der Unterinntaltrasse aufschiebt und somit eine zentrale Voraussetzung für die Verlagerung des LKW-Verkehrs auf die Schiene erst später realisiert wird“, unterstreicht HGV-Direktor Raffael Mooswalder.

Der HGV spricht sich daher dafür aus, dass in der Euregio künftig keine Maßnahmen mit derart weitreichenden Auswirkungen umgesetzt werden, ohne die politisch Verantwortlichen der betroffenen Regionen frühzeitig einzubinden. Dies sollte auch dann gelten, wenn entsprechende Demonstrationen von Privatpersonen oder Bürgerinitiativen angemeldet werden, schreibt der HGV abschließend in seiner Pressemitteilung.

Bezirk: Bozen

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