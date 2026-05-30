Polizei hält Männer mit Einbruchswerkzeug in Schach

Von: mk

Bozen – Quästor Giuseppe Ferrari hat erneut verstärkte Kontrollen in Bozen angeordnet, an der neben Polizei und Carabinieri auch Finanz- und Ortspolizei beteiligt waren. Zwei Männer, die in der Industriezone aufgegriffen wurden, hatten Einbruchswerk bei sich.

Die beiden Rumänen im Alter von 55 und 31 Jahren sind bereits polizeibekannt. Bürger hatten gemeldet, wie die Männer in einem Pkw saßen und warteten.

Bei der Kontrolle des Wagens stießen die Beamten auf Einbruchswerkzeug wie große Schraubenzieher und eine Zange, was den Männern eine Anzeige wegen des Mitführens von waffenähnlichen Gegenständen einbrachte.

Auch in einem Bozner Einkaufszentrum kam es am Donnerstagnachmittag zu mehreren Zwischenfällen. Zunächst konnte die Polizei dort einen 29-jährigen Italiener stoppen, der kurz zuvor Kleidung aus einem Geschäft gestohlen hatte und flüchten wollte. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Nur wenige Stunden später ertappte ein Ladendetektiv im selben Einkaufszentrum einen 30-jährigen Ägypter dabei, wie er die Diebstahlsicherungen von zwei Paar Schuhen abriss. Auch dieser bereits polizeibekannte Mann wurde von den herbeigerufenen Beamten wegen versuchten schweren Diebstahls angezeigt.

In der Nacht führte schließlich die GPS-Ortung eines gestohlenen Mobiltelefons zum Erfolg. Ein österreichischer Staatsbürger hatte sein Handy geortet und die Polizei fortlaufend über den Standort informiert.

Die Beamten konnten daraufhin in der Reschenstraße einen 29-jährigen türkischen Staatsbürger anhalten. Dieser händigte das Telefon zwar sofort aus, führte in seinem Rucksack jedoch neben Einbruchswerkzeugen wie Hammer und Seitenschneider auch Latexhandschuhe mit sich. Er muss sich nun wegen Hehlerei und des Mitführens von waffenähnlichen Gegenständen verantworten.

Zusätzlich zu diesen Vorfällen wurden in den letzten zwei Tagen sechs Personen wegen Missachtung eines behördlichen Aufenthaltsverbots für die Gemeinde Bozen angezeigt. Die Bilanz der gesamten Kontrollaktion beläuft sich auf 154 identifizierte Personen und 43 überprüfte Fahrzeuge.