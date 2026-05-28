Dreist: Einbrecher holen sich ein Fahrrad nach dem anderen

Von: mk

Eppan – Das Fahrradgeschäft Sanvit Bike & Fitness aus Eppan hat auf Instagram ein Video veröffentlich, das einen dreisten Einbruch zeigt.

Wie man im Clip sieht, verschaffen sich Unbekannte Zugang und dringen widerrechtlich in das Geschäft ein. Anschließend nehmen sie ein Fahrrad nach dem anderen mit.

Das Video wurde offenbar von Überwachungskameras aufgenommen. Davon lassen sich die vermummten Täter allerdings nicht stören.

Zuvor hatten sie einen Lieferwagen vor das Geschäft geparkt, in den sie die Fahrräder verluden. Der Einbruch soll sich am Sonntag zugetragen haben.

Wie die Betreiber erklären, habe man sich bewusst für die Veröffentlichung entschieden. „Solche Vorfälle können schneller passieren als man denkt“, heißt es im Beitrag.