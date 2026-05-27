Brennerpass gesperrt: “Gefahr eines Eigentors”

Von: luk

Bozen – Landeshauptmann Arno Kompatscher hat deutliche Kritik an der für Samstag, 30. Mai, angekündigten Blockade des Brenners durch Umweltaktivisten in Tirol geäußert. Gegenüber der italienischen Nachrichtenagentur ANSA sprach Kompatscher von der Gefahr eines „eklatanten Eigentors“.

“Ich verstehe die Beweggründe des Protests, teile aber die Form der Aktion überhaupt nicht”, sagte der Landeshauptmann. Eine derartige Blockade des Brennerpasses könne massive Auswirkungen auf Verkehr und Wirtschaft haben und letztlich das Gegenteil dessen bewirken, was die Demonstranten erreichen wollten.

Die angekündigte Protestaktion soll am Brenner auf österreichischer Seite stattfinden und dürfte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf einer der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen Europas führen. Die Route wird über mehrere Stunden blockiert.

Bereits zuvor hatte sich auch Mobilitäts- und Infrastruktur-Landesrat Daniel Alfreider kritisch zur geplanten Demonstration geäußert. Er zeigte sich nach eigenen Angaben „extrem verärgert“ über die angekündigte Blockade.