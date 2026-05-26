20-Euro-Sommerabo für Öffis auch in Südtirol?

Von: luk

Bozen – Steigende Treibstoffpreise setzen Haushalte zunehmend unter Druck. Im benachbarten Trentino reagiert die Landesregierung mit einem günstigen Sommerabo: Für nur 20 Euro können Bürgerinnen und Bürger von Juni bis Ende August Busse, Regionalzüge und Seilbahnen nutzen. Zusätzlich gibt es Millionenförderungen für energieintensive Betriebe.

Nun bringt das Team K ein ähnliches Modell in Südtirol ins Spiel. Ein entsprechender Antrag sieht vor, ein vergleichbares 20-Euro-Abo für Inhaber des Südtirol Passes einzuführen. Ziel ist es, Familien finanziell zu entlasten und gleichzeitig den öffentlichen Verkehr attraktiver zu machen.

Würdet ihr ein 20-Euro-Sommerabo für den öffentlichen Nahverkehr in Südtirol nutzen bzw. befürworten? Lasst jetzt eure Meinung hier!