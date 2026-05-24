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Intesa-Chefökonom Gregorio De Felice schätzt Lage ein

“Nach Hormus-Öffnung dauert Normalisierung Monate”

Sonntag, 24. Mai 2026 | 17:47 Uhr
rohöl Effekt günstiger Ölpreise ist vorbei
APA/APA (dpa)/A2800 epa Larry W. Smith - Symbolbild
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Von: luk

Trient – Eine Wiederöffnung der strategisch wichtigen Straße von Hormus würde die internationalen Energiemärkte nicht sofort stabilisieren. Davon geht Gregorio De Felice aus. Der Chefökonom der Intesa Sanpaolo erklärte am Rande des laufenden Wirtschaftsfestivals in Trient, dass es trotz einer möglichen Einigung Zeit brauche, bis sich die globalen Lieferströme wieder vollständig normalisieren.

“Wir rechnen mit etwa einem Monat, bis sich die Ströme von Rohölprodukten wieder zu 100 Prozent normalisiert haben“, sagte De Felice gegenüber der Nachrichtenagentur Ansa. Für raffinierte Produkte, Chemikalien und Aluminium könne die Rückkehr zur Normalität hingegen deutlich länger dauern – zwischen drei und sechs Monaten.

Nach Einschätzung des Ökonomen könnten sich positive Auswirkungen auf die Preise allerdings schon früher bemerkbar machen. Sollte eine glaubwürdige Vereinbarung erzielt werden, würden die Märkte bereits im Futures-Handel reagieren. “Die Märkte haben nie wirklich an eine militärische Eskalation geglaubt und den Konflikt als vorübergehend eingeschätzt”, so De Felice.

Als Hinweis darauf verwies er auf die Entwicklung der Aktienmärkte. Viele Börsenkurse lägen inzwischen sogar über dem Niveau vor Beginn der Bombardierungen. Dies zeige, dass Investoren derzeit nicht mit einer langfristigen Unterbrechung der Energieversorgung rechnen.

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