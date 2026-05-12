Diese Ziele lohnen sich jetzt

So fühlt sich Sommer an, wenn alles andere Pause hat. - Foto: © Falkensteiner Hotels

Von: First Avenue

Check-in. Switch off: Falkensteiner Hotels stehen für Ankommen, Loslassen und den Alltag hinter sich lassen. Gerade dann, wenn der Kalender voll ist und die Tage durchgetaktet sind, reicht oft ein Gedanke an das kühle Nass.

Für viele Südtiroler liegt genau das näher, als man denkt. Gut angebunden und angenehm zu erreichen, führen die Wege Richtung Süden schnell ans Ziel – an die Küsten Italiens und Kroatiens.

In Kroatien zieht sich das Falkensteiner Resort Punta Skala entlang von 1,4 Kilometern Küstenlinie mit zwei privaten Buchten – viel Platz für entspannte Tage am Wasser. Im Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo beginnt der Sandstrand direkt vor der Tür, begleitet von italienischer Leichtigkeit und besonderen kulinarischen Erlebnissen wie der PURO Wine Collection oder der wöchentlichen PURO La Spaghettata, bei der Genuss und Gespräche ganz von selbst zusammenfinden.

Auf Sardinien liegt das Falkensteiner Resort Capo Boi eingebettet im Meeresschutzgebiet Capo Carbonara: ein privater Strand, türkisfarbenes Wasser und mediterrane Natur, nach Mirto und Macchia duftend. Im Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria wiederum dreht sich alles um gemeinsame Zeit – mit großem Privatstrand, schattigem Pinienwald und einem Resort, das Familien viel Raum für Erlebnisse bietet.

Mit dem Falkensteiner Resort Lake Garda eröffnet in diesem Sommer in Salò ein Hotel, das die Region auf zeitgemäße Weise interpretiert. Nur wenige Gehminuten vom Wasser entfernt ist das Resort der Inbegriff von la vita bella – italienische Lebensart mit einem entspannten Verständnis von Luxus. Spaziergänge entlang der Promenade, kleine Badeplätze am See und ein Aperitivo am Lungolago gehören hier ganz selbstverständlich zum Tagesablauf.

Egal ob Kroatien oder Italien: Manchmal reicht schon ein Blick aufs Wasser – und man weiß, hier bin ich richtig. Welcome Home.

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