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Traktorunglück im Wald

Pfalzen trauert um Manfred Gatterer [35]

Montag, 25. Mai 2026 | 11:05 Uhr
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Facebook/Manfred Gatterer
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Von: luk

Pfalzen – In Pfalzen herrscht große Trauer nach dem tödlichen Traktorunfall von Manfred Gatterer. Der 35-Jährige kam bei einem schweren Unfall am Kofel oberhalb des Dorfes ums Leben. Das Unglück ereignete sich in einem steilen Waldstück, wo der Landwirt am Vortag mit Holzarbeiten beschäftigt gewesen sein dürfte.

Am frühen Sonntagmorgen schlugen Angehörige Alarm, nachdem Gatterer nicht nach Hause gekommen war. Für den Verunglückten kam schließlich jede Hilfe zu spät. Beim Einsatz standen Feuerwehr, Bergrettung, Weißes Kreuz, Notarzt und Carabinieri im Einsatz. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.

Der Tod des jungen Mannes trifft die Gemeinde schwer. Gatterer war in Pfalzen und Umgebung bekannt. Der 35-Jährige arbeitete in einem Betrieb in Bruneck und half gleichzeitig auf dem kleinen Familienhof mit.

Unter Freunden und in der Familie war er als „Manni“ bekannt. Erst vor Kurzem hatte er geheiratet. Zudem war er ein begeisterter Vespa-Liebhaber. Bürgermeister Roland Tinkhauser erinnerte an ihn als einen im Dorf sehr bekannten, fleißigen jungen Mann, dessen Tod in der Gemeinde eine große Lücke hinterlasse.

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Bezirk: Pustertal

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