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Junger Mann stirbt bei Forstarbeiten in steilem Gelände

Tödlicher Traktorunfall in Pfalzen

Sonntag, 24. Mai 2026 | 09:21 Uhr
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Von: luk

Pfalzen – In Pfalzen ist zu einem tödlichen Traktorunfall gekommen. Ein junger Mann im Alter von 35 kam dabei ums Leben. Das Unglück ereignete sich in einem steilen Waldstück am Kofel oberhalb des Dorfes. Am frühen Sonntagmorgen schlugen Angehörige Alarm, nachdem der Mann nicht nach Hause gekommen war.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Mann am Vortag mit Holzarbeiten beschäftigt, als der Traktor mehrere Dutzend Meter über steiles Gelände abstürzte und ihn unter sich einklemmte.

Für den Verunglückten kam jede Hilfe zu spät. Feuerwehr, Bergrettung, Weißes Kreuz, Notarzt und Carabinieri standen im Einsatz, die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

Bezirk: Pustertal

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