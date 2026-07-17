20-Jähriger hat 61 Dosen Kokain bei sich

Von: mk

Bozen – Beamte der Bozner Ortspolizei, die in Zivil unterwegs waren, haben im Don Bosco-Viertel einen jungen Mann mit Migrationshintergrund aufgespürt, der sich mit seinem Fahrrad in mehreren Innenhöfen von Mehrfamilienhäusern herumtrieb. Die Ordnungshüter schöpften Verdacht.

Als die Ordnungshüter den Mann einer Kontrolle unterziehen wollen, schleuderte er sein Fahrrad in ihre Richtung und ergriff die Flucht.

Nach einer kurzen Verfolgungsjagd durch die Straßen des Viertels konnte er schließlich von den Einsatzkräften überwältigt und gestoppt werden.

Während seiner Flucht hatte der Jugendliche versucht, mitgeführte Rauschmittel loszuwerden und sie unter einem parkenden Transporter zu verstecken.

Die Beamten stellten das Beweismaterial jedoch sicher: Dabei handelte es sich um 61 bereits verpackte und verkaufsfertige Kokain-Dosen. Zudem wurde Bargeld beschlagnahmt, das mutmaßlich aus dem Drogenhandel stammt.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 20-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz. Er wurde ins Bozner Gefängnis überstellt.