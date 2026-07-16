Aktuelle Seite: Home > Chronik > Schock am Morgen: Teile des Landesgerichts in Bozen eingestürzt – VIDEO
Es waren Umbauarbeiten im Gange

Schock am Morgen: Teile des Landesgerichts in Bozen eingestürzt – VIDEO

Donnerstag, 16. Juli 2026 | 09:45 Uhr
Update
Einsturz Gerichtsgebäude bozen
BFBZ
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Am frühen Donnerstagmorgen ist es am Landesgerichtsgebäude in Bozen zu einem schwerwiegenden Gebäudeschaden gekommen.

Gegen 6.20 Uhr stürzten Teile des Bauwerks im mittleren Bereich bei der Haupthalle hinter den Säulengängen ein und hinterließen eine große Lücke in der Fassade. Dort wo einst in Verhandlungssälen Recht gesprochen wurde, kann man nun vom Platz aus durch den Säulengang durch das Gebäude schauen.

Trümmer und Mauerteile verteilten sich auf dem Vorplatz. Bereiche, in denen sich zuvor Verbindungswege und Verhandlungssäle befanden, sind vollständig zerstört.

Beim zentralen Teil des Gebäudes waren derzeit Umbauarbeiten im Gange.

privat

Unmittelbar nach dem Vorfall rückten zahlreiche Einsatzkräfte an. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr, die Staatspolizei sowie der Rettungsdienst im Einsatz. Das Areal wurde abgesichert und die Lage geprüft.

Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand unter den Trümmern begraben. Zum Zeitpunkt des Ereignisses befanden sich ausschließlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Reinigungsfirma im Gebäude.

Bei der Überprüfung der anwesenden Personen wurde festgestellt, dass eine Mitarbeiterin der Reinigungsfirma fehlte. Sie konnte telefonisch erreicht und über einen sicheren Ausgang aus dem einsturzgefährdeten Gebäude ins Freie gebracht werden.

Die Ursache des Einsturzes ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen zur Klärung laufen. Eine Explosion wird vonseiten der Berufsfeuerwehr aber ausgeschlossen.

Sicher scheint derzeit nur zu sein: Wäre der Zeitpunkt des Einsturzes einige Stunden später gewesen, hätten sich viel mehr Menschen im Gebäude aufgehalten.

Roland B.

Nach der Absicherung des Gefahrenbereichs führten die Einsatzkräfte erste Erkundungs- sowie Kontrollmaßnahmen durch. Parallel dazu wird die Stabilität der betroffenen Gebäudeteile überprüft, um das weitere Vorgehen festzulegen. “Mithilfe einer Drohne wurden Aufnahmen im Gebäude angefertigt, um technische Erkenntnisse über die Lage und das Einsturzgeschehen zu gewinnen”, so die Berufsfeuerwehr Bozen.

BFBZ

Der Justizpalast in Bozen am heutigen Gerichtsplatz wurde im rationalistischen Stil der späten faschistischen Zeit ab 1939 errichtet und erst 1956 fertiggestellt und bezogen. Er gehört zu einem städtebaulichen Ensemble aus Gericht, ehemaligem Parteisitz („Casa Littoria“) und Christkönigskirche, das als repräsentatives „Tor“ zum geplanten faschistischen Groß-Bozen gedacht war. Das Gebäude diente nach seiner Fertigstellung als zentraler Sitz der örtlichen Justizbehörden und ist bis heute Standort des Landesgerichts Bozen.

JW Video pBgGPlLM-iXHXL4HQ

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 21 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Elon Musk erobert Südtirol
Kommentare
145
Elon Musk erobert Südtirol
Teuerster Spritpreis in Südtirol
Kommentare
66
Teuerster Spritpreis in Südtirol
“Tausende Menschen im Pustertal ohne Hausarzt”
Kommentare
50
“Tausende Menschen im Pustertal ohne Hausarzt”
Drittwärmster Sommer seit 1850: Die Apfelplantagen leiden 
Kommentare
39
Drittwärmster Sommer seit 1850: Die Apfelplantagen leiden 
Dürresommer in Südtirol: Futter wird knapp, Preise steigen
Kommentare
38
Dürresommer in Südtirol: Futter wird knapp, Preise steigen
Anzeigen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 