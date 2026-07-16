Schock am Morgen: Teile des Landesgerichts in Bozen eingestürzt – VIDEO

Von: luk

Bozen – Am frühen Donnerstagmorgen ist es am Landesgerichtsgebäude in Bozen zu einem schwerwiegenden Gebäudeschaden gekommen.

Gegen 6.20 Uhr stürzten Teile des Bauwerks im mittleren Bereich bei der Haupthalle hinter den Säulengängen ein und hinterließen eine große Lücke in der Fassade. Dort wo einst in Verhandlungssälen Recht gesprochen wurde, kann man nun vom Platz aus durch den Säulengang durch das Gebäude schauen.

Trümmer und Mauerteile verteilten sich auf dem Vorplatz. Bereiche, in denen sich zuvor Verbindungswege und Verhandlungssäle befanden, sind vollständig zerstört.

Beim zentralen Teil des Gebäudes waren derzeit Umbauarbeiten im Gange.

Unmittelbar nach dem Vorfall rückten zahlreiche Einsatzkräfte an. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr, die Staatspolizei sowie der Rettungsdienst im Einsatz. Das Areal wurde abgesichert und die Lage geprüft.

Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand unter den Trümmern begraben. Zum Zeitpunkt des Ereignisses befanden sich ausschließlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Reinigungsfirma im Gebäude.

Bei der Überprüfung der anwesenden Personen wurde festgestellt, dass eine Mitarbeiterin der Reinigungsfirma fehlte. Sie konnte telefonisch erreicht und über einen sicheren Ausgang aus dem einsturzgefährdeten Gebäude ins Freie gebracht werden.

Die Ursache des Einsturzes ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen zur Klärung laufen. Eine Explosion wird vonseiten der Berufsfeuerwehr aber ausgeschlossen.

Sicher scheint derzeit nur zu sein: Wäre der Zeitpunkt des Einsturzes einige Stunden später gewesen, hätten sich viel mehr Menschen im Gebäude aufgehalten.

Nach der Absicherung des Gefahrenbereichs führten die Einsatzkräfte erste Erkundungs- sowie Kontrollmaßnahmen durch. Parallel dazu wird die Stabilität der betroffenen Gebäudeteile überprüft, um das weitere Vorgehen festzulegen. “Mithilfe einer Drohne wurden Aufnahmen im Gebäude angefertigt, um technische Erkenntnisse über die Lage und das Einsturzgeschehen zu gewinnen”, so die Berufsfeuerwehr Bozen.

Der Justizpalast in Bozen am heutigen Gerichtsplatz wurde im rationalistischen Stil der späten faschistischen Zeit ab 1939 errichtet und erst 1956 fertiggestellt und bezogen. Er gehört zu einem städtebaulichen Ensemble aus Gericht, ehemaligem Parteisitz („Casa Littoria“) und Christkönigskirche, das als repräsentatives „Tor“ zum geplanten faschistischen Groß-Bozen gedacht war. Das Gebäude diente nach seiner Fertigstellung als zentraler Sitz der örtlichen Justizbehörden und ist bis heute Standort des Landesgerichts Bozen.

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