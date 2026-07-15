Elon Musk erobert Südtirol

Von: luk

Bozen – Die Südtiroler fahren immer öfter elektrisch und setzen dabei vor allem auf Elon Musk und seine E-Auto-Firma Tesla.

Das Tesla Model Y war im ersten Halbjahr 2026 das meistverkaufte Auto bei Privatkunden in Südtirol. Gleichzeitig boomt die Elektromobilität: Die Zahl der Neuzulassungen von E-Autos ist in den vergangenen vier Jahren um 150 Prozent gestiegen.

Das geht aus aktuellen Marktdaten des Branchenverbandes Unrae hervor. Insgesamt legte der Automarkt in Italien in den ersten sechs Monaten des Jahres um 9,6 Prozent zu, in Trentino-Südtirol betrug das Plus 9,9 Prozent.

Besonders stark fiel das Wachstum in Südtirol aus: Die Zahl der Neuzulassungen stieg von 2.192 auf 2.457 Fahrzeuge – ein Plus von 12,5 Prozent. Im Trentino wurden 4.310 Fahrzeuge neu zugelassen, nach 3.966 im Vorjahreszeitraum (+8,6 Prozent). Für beide Provinzen ist es das stärkste erste Halbjahr der vergangenen vier Jahre.

Mit 85 Neuzulassungen setzte sich das Tesla Model Y in Südtirol an die Spitze der Privatkäufe – 36 Fahrzeuge mehr als im Vorjahreszeitraum. Angesichts eines Listenpreises von rund 42.000 Euro ist das ein bemerkenswerter Erfolg für den US-Elektroautohersteller.

Als möglicher Impulsgeber gilt auch Jonathan Hofeller, Vizepräsident des Raumfahrtunternehmens SpaceX und enger Vertrauter von Elon Musk. Der Manager lebt mittlerweile in Dorf Tirol bei Meran.

Musk selbst hatte in der Vergangenheit bereits Interesse an einer Villa in den Dolomiten bekundet. Die Pläne scheinen zum aktuellen Stand aber versandet zu sein und der reichste Mann der Welt scheint Südtirol eben auf andere Art und Weise zu erobern.

Denn Südtirol entwickelt sich immer stärker zu einer Hochburg der Elektromobilität. Seit 2022 stieg die Zahl der neu zugelassenen Elektroautos von 210 auf 525 Fahrzeuge. Damit fahren inzwischen mehr als 20 Prozent aller neu zugelassenen Autos im Land rein elektrisch – ein Wert, der sich dem Niveau vieler nordeuropäischer Länder annähert.

Ganz anders präsentiert sich das Bild im Trentino. Dort dominieren weiterhin klassische Verbrenner. Unter den zehn meistverkauften Modellen findet sich kein einziges Elektroauto. Spitzenreiter ist dort die Fiat Panda mit 221 Neuzulassungen, gefolgt von der Dacia Sandero mit 178 Fahrzeugen.

Auch bei den Herstellern zeigen sich Unterschiede: In Südtirol führt Volkswagen das Markenranking an, gefolgt von Toyota und Dacia. Im Trentino liegt hingegen Dacia vor Volkswagen und Toyota. Das unterstreicht einmal mehr, wie unterschiedlich sich das Kaufverhalten in den beiden Landesteilen entwickelt – während Südtirol zunehmend auf Elektroautos setzt, bleibt das Trentino den bewährten Modellen treu.