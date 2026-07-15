Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Elon Musk erobert Südtirol
Tesla ist das meistverkaufte Auto bei Privaten

Elon Musk erobert Südtirol

Mittwoch, 15. Juli 2026 | 08:32 Uhr
Elon Musk darf sich freuen
APA/APA/dpa/Sebastian Gollnow
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Die Südtiroler fahren immer öfter elektrisch und setzen dabei vor allem auf Elon Musk und seine E-Auto-Firma Tesla.

Das Tesla Model Y war im ersten Halbjahr 2026 das meistverkaufte Auto bei Privatkunden in Südtirol. Gleichzeitig boomt die Elektromobilität: Die Zahl der Neuzulassungen von E-Autos ist in den vergangenen vier Jahren um 150 Prozent gestiegen.

Das geht aus aktuellen Marktdaten des Branchenverbandes Unrae hervor. Insgesamt legte der Automarkt in Italien in den ersten sechs Monaten des Jahres um 9,6 Prozent zu, in Trentino-Südtirol betrug das Plus 9,9 Prozent.

Besonders stark fiel das Wachstum in Südtirol aus: Die Zahl der Neuzulassungen stieg von 2.192 auf 2.457 Fahrzeuge – ein Plus von 12,5 Prozent. Im Trentino wurden 4.310 Fahrzeuge neu zugelassen, nach 3.966 im Vorjahreszeitraum (+8,6 Prozent). Für beide Provinzen ist es das stärkste erste Halbjahr der vergangenen vier Jahre.

Mit 85 Neuzulassungen setzte sich das Tesla Model Y in Südtirol an die Spitze der Privatkäufe – 36 Fahrzeuge mehr als im Vorjahreszeitraum. Angesichts eines Listenpreises von rund 42.000 Euro ist das ein bemerkenswerter Erfolg für den US-Elektroautohersteller.

Als möglicher Impulsgeber gilt auch Jonathan Hofeller, Vizepräsident des Raumfahrtunternehmens SpaceX und enger Vertrauter von Elon Musk. Der Manager lebt mittlerweile in Dorf Tirol bei Meran.

Musk selbst hatte in der Vergangenheit bereits Interesse an einer Villa in den Dolomiten bekundet. Die Pläne scheinen zum aktuellen Stand aber versandet zu sein und der reichste Mann der Welt scheint Südtirol eben auf andere Art und Weise zu erobern.

Denn Südtirol entwickelt sich immer stärker zu einer Hochburg der Elektromobilität. Seit 2022 stieg die Zahl der neu zugelassenen Elektroautos von 210 auf 525 Fahrzeuge. Damit fahren inzwischen mehr als 20 Prozent aller neu zugelassenen Autos im Land rein elektrisch – ein Wert, der sich dem Niveau vieler nordeuropäischer Länder annähert.

Ganz anders präsentiert sich das Bild im Trentino. Dort dominieren weiterhin klassische Verbrenner. Unter den zehn meistverkauften Modellen findet sich kein einziges Elektroauto. Spitzenreiter ist dort die Fiat Panda mit 221 Neuzulassungen, gefolgt von der Dacia Sandero mit 178 Fahrzeugen.

Auch bei den Herstellern zeigen sich Unterschiede: In Südtirol führt Volkswagen das Markenranking an, gefolgt von Toyota und Dacia. Im Trentino liegt hingegen Dacia vor Volkswagen und Toyota. Das unterstreicht einmal mehr, wie unterschiedlich sich das Kaufverhalten in den beiden Landesteilen entwickelt – während Südtirol zunehmend auf Elektroautos setzt, bleibt das Trentino den bewährten Modellen treu.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Tödlicher Auffahrunfall auf der Brennerautobahn
Kommentare
85
Tödlicher Auffahrunfall auf der Brennerautobahn
SkyAlps schrieb 2025 rote Zahlen
Kommentare
63
SkyAlps schrieb 2025 rote Zahlen
Sollen Geschäfte in Südtirol sonntags geöffnet haben?
Kommentare
51
Sollen Geschäfte in Südtirol sonntags geöffnet haben?
Kniefall vor Urzì?
Kommentare
28
Kniefall vor Urzì?
Macron: Multinationale Truppe für Ukraine einsatzbereit
Kommentare
24
Macron: Multinationale Truppe für Ukraine einsatzbereit
Anzeigen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 