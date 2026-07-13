SkyAlps schrieb 2025 rote Zahlen

Von: mk

Bozen – Die Südtiroler Fluggesellschaft SkyAlps blickt auf ein wirtschaftlich turbulentes Geschäftsjahr zurück. Wie der Corriere della Sera berichtet, musste das Unternehmen im Jahr 2025 einen Verlust von rund 20 Millionen Euro hinnehmen.

Heruntergebrochen auf das Passagieraufkommen bedeutet dies ein Minus von mehr als 110 Euro pro befördertem Fluggast.

Hauptgrund für die roten Zahlen waren operative Einschränkungen im Laufe des vergangenen Jahres: Wie berichtet, hat die italienische Zivilluftfahrtbehörde ENAC im Rahmen einer Überprüfung Unregelmäßigkeiten bei der Wartung der Flugzeuge beanstandet.

Infolgedessen musste ein Großteil der SkyAlps-Flotte für mehrere Wochen am Boden bleiben. Der daraus resultierende Flugausfall und die nötigen Umbuchungen sowie Anpassungen der Wartungsprozesse belasteten das Jahresergebnis.

Das von Josef Gostner gegründete Unternehmen SkyAlps ist eine Südtiroler Fluggesellschaft mit Sitz in Bozen, die die Alpenregion mit verschiedenen italienischen und europäischen Destinationen verbindet.