Wettrennen am Gardasee – hochriskant und illegal

Von: mk

Molinetto di Mazzano – Ein illegales Treffen von getunten Sportwagen am Gardasee, das über soziale Medien von Deutschland aus organisiert worden ist, hat die Ordnungskräfte auf den Plan gerufen. Dem Aufruf vom Mittwoch sind rund 2.000 Anhänger gefolgt, die sich am Wochenende um Hunderte von Lenkern mit ihren Fahrzeugen versammelt haben.

Die nicht genehmigte Veranstaltung startete gegen 22.00 Uhr am späten Abend auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Molinetto di Mazzano in der Provinz Brescia. Binnen kürzester Zeit schwoll die Zahl der Fahrzeuge massiv an. Unzählige Schaulustige drängten sich an den Rändern des Areals, um teils riskante Fahrmanöver zu beobachten und mit ihren Smartphones zu filmen. Auffällig war dabei die hohe Dichte an Fahrzeugen mit deutschen Kennzeichen.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler war das nächtliche Spektakel nur der Auftakt zu einem größeren Event: der sogenannten „Gardasee Illegal Night 26“. Die im Internet beworbene Aktion hätte sich zwischen Freitag und Samstag in verschiedenen Ortschaften rund um den Gardasee entfalten sollen.

Um illegale Raserei und chaotische Massenansammlungen zu unterbinden, haben die Ordnungshüter ihre Kontrollen drastisch verschärft.

Marco Togni, der Bürgermeister der Gemeinde Montichiari, bestätigte laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Ansa, dass die Kontrollen bereits weit vor dem Einzugsgebiet gegriffen hätten: Im Zuge polizeilicher Überwachungsmaßnahmen seien bereits zahlreiche deutsche Autofahrer auf dem Weg zum Treffen direkt am Brennerpass gestoppt worden.

Wie die Behörden angekündigt hatten, waren Einsatzkräfte das gesamte Wochenende über mit einem Großaufgebot präsent – vor allem auf der Gardesana, der Uferstraße rund um den Gardasee. Der See gerät nicht zum ersten Mal ins Visier von Tuning-Fans. Bereits in der Vergangenheit war es in der Urlaubsregion wiederholt zu ähnlichen, nicht autorisierten Treffen gekommen.