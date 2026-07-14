Unwetter über Südtirol: Schwere Gewitter sorgen für Dauereinsatz der Feuerwehren

Von: ka

Bozen/Nals – Eine heftige Unwetterfront zieht derzeit über Südtirol und sorgt im ganzen Land für eine extrem angespannte Lage. Neben sintflutartigem Starkregen und Hagel bringt die Gewitterfront auch teils schwere Windböen mit sich. Die Freiwilligen Feuerwehren sind bereits bei zahlreichen wetterbedingten Einsätzen im Einsatz, um die Schäden zu beseitigen und Gefahrenstellen abzusichern.

Zahlreiche Einsätze und schwere Schäden im Land

Die Einsatzkräfte arbeiten unter Hochdruck, da die massiven Regenfälle und Sturmböen vielerorts für blockierte Straßen und überflutete Keller sorgen. Die heftigen Winde entwurzeln immer wieder Bäume und lassen dicke Äste auf die Verkehrswege stürzen. Zudem führen die lokalen Hagelschauer und der Starkregen zu äußerst gefährlichen Bedingungen auf den Straßen.

Schwerer Zwischenfall in Nals

Ein besonders dramatischer Vorfall ereignete sich in der Gemeinde Nals. Dort hielt ein Baum den enormen Windböen nicht stand und stürzte auf einen geparkten Kleinbus. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug fast völlig zerstört.

Die Einsatzkräfte bitten die Bevölkerung, den Aufenthalt im Freien sowie Fahrten durch Waldgebiete während des Unwetters dringend zu meiden.