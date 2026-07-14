Aktuelle Seite: Home > Chronik > Unwetter über Südtirol: Schwere Gewitter sorgen für Dauereinsatz der Feuerwehren
Schwerer Zwischenfall in Nals

Unwetter über Südtirol: Schwere Gewitter sorgen für Dauereinsatz der Feuerwehren

Dienstag, 14. Juli 2026 | 20:52 Uhr
747307141_1675262966889405_7316730559055398935_n
Facebook/Landesfeuerwehrverband Südtirol﻿, Freiwillige Feuerwehr Nals
Schriftgröße

Von: ka

Bozen/Nals – Eine heftige Unwetterfront zieht derzeit über Südtirol und sorgt im ganzen Land für eine extrem angespannte Lage. Neben sintflutartigem Starkregen und Hagel bringt die Gewitterfront auch teils schwere Windböen mit sich. Die Freiwilligen Feuerwehren sind bereits bei zahlreichen wetterbedingten Einsätzen im Einsatz, um die Schäden zu beseitigen und Gefahrenstellen abzusichern.

Facebook/Landesfeuerwehrverband Südtirol, Freiwillige Feuerwehr Nals

Zahlreiche Einsätze und schwere Schäden im Land

Die Einsatzkräfte arbeiten unter Hochdruck, da die massiven Regenfälle und Sturmböen vielerorts für blockierte Straßen und überflutete Keller sorgen. Die heftigen Winde entwurzeln immer wieder Bäume und lassen dicke Äste auf die Verkehrswege stürzen. Zudem führen die lokalen Hagelschauer und der Starkregen zu äußerst gefährlichen Bedingungen auf den Straßen.

Facebook/Landesfeuerwehrverband Südtirol, Freiwillige Feuerwehr Nals

Schwerer Zwischenfall in Nals

Ein besonders dramatischer Vorfall ereignete sich in der Gemeinde Nals. Dort hielt ein Baum den enormen Windböen nicht stand und stürzte auf einen geparkten Kleinbus. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug fast völlig zerstört.

Facebook/Landesfeuerwehrverband Südtirol, Freiwillige Feuerwehr Nals

Die Einsatzkräfte bitten die Bevölkerung, den Aufenthalt im Freien sowie Fahrten durch Waldgebiete während des Unwetters dringend zu meiden.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Tödlicher Auffahrunfall auf der Brennerautobahn
Kommentare
74
Tödlicher Auffahrunfall auf der Brennerautobahn
SkyAlps schrieb 2025 rote Zahlen
Kommentare
59
SkyAlps schrieb 2025 rote Zahlen
Wettrennen am Gardasee – hochriskant und illegal
Kommentare
54
Wettrennen am Gardasee – hochriskant und illegal
Sollen Geschäfte in Südtirol sonntags geöffnet haben?
Kommentare
47
Sollen Geschäfte in Südtirol sonntags geöffnet haben?
Macron: Multinationale Truppe für Ukraine einsatzbereit
Kommentare
24
Macron: Multinationale Truppe für Ukraine einsatzbereit
Anzeigen
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Die Odyssee
Die Odyssee
Ab 16. Juli im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 