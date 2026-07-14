Von: ka

London/Wimbledon/Sexten – Wie erwartet musste Jannik Sinner bei seiner erfolgreichen Titelverteidigung beim Tennis-Grand-Slam-Turnier in Wimbledon bis zum Schluss kämpfen. Es dauerte ganze drei Stunden und 46 Minuten, bis die Nummer eins der Tenniswelt nach einem Viersatzkrimi gegen den an Nummer zwei gesetzten Deutschen Alexander Zverev das Finale mit 6:7 (7), 7:6 (2), 6:3, 6:4 für sich entscheiden konnte.

Besonders nach dem Verlust des ersten Satzes und Mitte des zweiten stand Sinner mit dem Rücken zur Wand. Doch er behielt die Nerven, besann sich auf seine Stärken und spielte diese gegen den 29-jährigen Deutschen gekonnt aus. Gerade als es so aussah, als würde sich das Match zugunsten Zverevs wenden, wurde Sinner besser – und aggressiver. „Ich hatte nie Angst …“ „Von da an habe ich seinen Aufschlag besser gelesen“, so der Sieger später während der Pressekonferenz. Ihm ist bewusst, dass er das Wimbledon-Finale gegen den besten Zverev aller Zeiten gewonnen hat: „Jetzt bin ich mit mir selbst im Reinen.“

Die Sonne küsst die Schönen und die Champions. „Als die Sonne tiefer stand und das Licht schwächer wurde, konnte ich seinen Aufschlag besser lesen und einschätzen, wie ich den Ball besser sehen kann.“ Es war der Tiebreak des zweiten Satzes gegen einen Gegner, der bis zu diesem Zeitpunkt 85 Prozent seiner ersten Aufschläge mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 220 Kilometern pro Stunde platziert hatte. Vier Aufschläge von Zverev, vier tiefe Returns von Jannik. So können sich Spiele plötzlich wenden, und bis zu diesem Moment war es wirklich ein ausgeglichenes Finale auf höchstem Niveau. „Ich kann es nicht genau erklären, es ist ein Gefühl, das man als Spieler hat. Aber von diesem Moment an galt: Je mehr Schatten es gab, desto besser konnte ich erkennen, wohin er den Ball schlug.“

Ein zweiter Sieg am selben Ort hat selten eine besondere Bedeutung. Aber dieses Mal sollte es anders sein. Denn gegen den derzeit besten Alexander Zverev hat es Jannik Sinner geschafft, zu kämpfen, zu leiden, durchzuhalten und sich an seinen außergewöhnlichen Aufschlag zu klammern, der ihn nie im Stich gelassen hat. Mit diesen vier Returns im zweiten Tiebreak auf ebenso viele erste Aufschläge des Deutschen zog er das Match langsam an sich, gewann den dritten Satz à la Novak Đoković, holte auf und zwang den Gegner, immer einen Schlag mehr zu spielen, bis dieser sein Selbstvertrauen und seine Zuversicht verlor. Ein Meisterwerk.

„Ich habe keine Angst in mir und um mich herum gespürt. Als ich den ersten Satz verloren habe, habe ich mir gesagt, dass es nur an ein paar Punkten gelegen hat und dass ich keineswegs schlecht gespielt habe“, zitiert Marco Imarisio vom Corriere della Sera den Sextner. Seine Trainer werden erklären, dass sie von einem durch den Sieg bei den French Open wiedererstarkten Zverev eine Leistung auf höchstem Niveau erwartet haben. Sie wussten, dass er dazu in der Lage war, mit ununterbrochenem Druck zu spielen, aber nicht, wie lange er das durchhalten würde.

Jannik fand die richtigen Antworten, musste dafür aber leiden. „Als ich im zweiten Satz bei 0:30 auf meinem Aufschlag stand, habe ich mir gesagt, ich solle im Moment bleiben und die Schwierigkeit akzeptieren. Ich wusste, dass ich in ernsthaften Schwierigkeiten stecken würde, wenn ich den Aufschlag verlieren würde, aber ich habe es geschafft, den Druck nicht zu spüren. Vor dem Spiel hatten wir uns gesagt, dass das Ergebnis von kleinen Details abhängen würde – und genau so war es.“

Was die technische Qualität angeht, war das Finale dieses Jahr viel schöner und schwieriger als das vom letzten Jahr gegen Carlos Alcaraz. Diese Aussage zu treffen, grenzt jedoch fast an Ketzerei, denn Zverev ist und bleibt der am meisten unterschätzte Spieler dieser Tennisära.

Er hat neben Roland Garros zwei ATP-Finals, Olympiagold und sieben Masters-1000-Titel gewonnen. Zwar hat er auf dem holprigen Weg dieses Spiels seine Vorhand verloren, doch in einem Match mit hauchdünnen Unterschieden hat er bestätigt: Der dritte Mann existiert bereits – und er ist es.

Jannik war einfach besser und solider und hat – was Intensität und Konzentration angeht – eines seiner besten Spiele abgeliefert. „Zehn Siege in Folge gegen Alex? Die zählen nicht. Zum Glück habe ich vor dem Spiel nicht daran gedacht, sonst hätte ich verloren. Ich wusste, dass es ein extrem hartes Match werden würde. Ich bin stolz darauf, einen Weg zum Sieg gefunden zu haben, denn es hätte wirklich in beide Richtungen ausgehen können.“

Als Jannik im Presseraum eintrifft, um sich einer langen Reihe von Interviews zu stellen, hat er seinen zweiten Wimbledon-Sieg in Folge bereits verarbeitet. Er wirkt so weit entfernt von seinem Selbst auf dem Platz, wo er in der Lage war, ein langes Spiel der gegenseitigen Einschüchterung durchzuhalten – eine Herausforderung, bei der es darum ging, wer zuerst nachgeben würde. Doch um den Widerstand des Deutschen zu brechen, bedurfte es viel Mühe und harter Arbeit abseits des Rampenlichts. „Man lebt für diese Spiele, und wenn man es schafft, sie zu spielen, ist man im Grunde auch glücklich, wenn man sie verliert.“

Das ist natürlich eine kleine Lüge, denn damit widerspricht er seiner Aggressivität auf dem Platz. Aber es stimmt, dass dies ein besonderes Grand-Slam-Turnier ist. „Nach dem, was bei den French Open passiert ist, haben wir wirklich hart gearbeitet. Die Enttäuschung war groß, und ich wusste nicht so recht, wie ich hier in Wimbledon auftreten würde. Aber ich habe das Glück, ein Team zu haben, das mich in die richtige Richtung treibt und weiß, wie es mit mir umgehen muss.“

Die Krise in Paris liegt hinter ihm. „Jetzt bin ich mit mir selbst im Reinen und möchte mich ausruhen, denn es gibt nicht nur Tennis“, vertraut Jannik an – einen solchen Satz hätte er vor einigen Jahren niemals gesagt.

Wenige Minuten zuvor hatten sich Darren Cahill und Simone Vagnozzi zu einer emotionalen Äußerung hinreißen lassen. „Er wird erwachsen“, sagten sie. „Er ist nicht mehr der einseitig denkende Junge, sondern ein 24-jähriger Mann, der auch andere Dinge als Tennis im Kopf hat. Wir müssen darauf achten, ihn nicht zu sehr unter Druck zu setzen, denn nur so kann er sein Ziel einer langen und erfolgreichen Karriere erreichen.“ Es scheint unmöglich, wenn man sieht, wie er den wichtigsten Pokal des Tennissports, seinen fünften Grand-Slam-Titel, in den Händen hält.

Außerdem bleibt Jannik Sinner bis zum Jahresende die Nummer 1 der ATP-Rangliste und hat sich bereits für die Finals in Turin qualifiziert. Doch die Geschichte von Jannik Sinner hat gerade erst begonnen.