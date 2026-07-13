Brennerbahnlinie: Sperre ab 18. Juli – Ersatzverkehr mit Bussen

Von: mk

Bozen/Brixen/Brenner – Am 18. Juli beginnen die angekündigten Instandhaltungs- und Modernisierungsarbeiten auf der Brennerbahnlinie. Bis einschließlich 1. August kommt es deshalb auf mehreren Streckenabschnitten zu Einschränkungen im Bahnverkehr zwischen Bozen und der österreichischen Grenze. Die Arbeiten werden vom italienischen Schienennetzbetreiber RFI (Rete Ferroviaria Italiana) und der ÖBB-Infrastruktur AG durchgeführt und sind Teil eines umfassenden Programms zur Modernisierung der Bahninfrastruktur.

Einschränkungen auf der Brennerstrecke

Am 18. Juli wird der Bahnverkehr zwischen Bozen und Brenner unterbrochen. Von 19. Juli bis 1. August betrifft die Sperre den Abschnitt Brixen–Brenner. Parallel dazu finden vom 20. bis 26. Juli Arbeiten auf dem Streckenabschnitt Peri–Domegliara (Venetien) statt. Auf österreichischer Seite sind zwischen Brenner und Gries am Brenner während des gesamten Zeitraums von 18. Juli bis 1. August sowie zwischen Steinach am Brenner und Innsbruck von 23. Juli bis 1. August Bauarbeiten geplant.

Ersatzverkehr mit Bussen

Während der Sperren werden die Regionalzüge durch Busse ersetzt. Die Ersatzbusse bedienen alle Bahnhöfe entlang der betroffenen Streckenabschnitte. Zusätzlich wird eine direkte Verbindung zwischen Brixen und Franzensfeste ohne Zwischenhalte eingerichtet, um längere Fahrten zu erleichtern. Für Fahrgäste zwischen Ala, Peri und Verona Porta Nuova stehen ebenfalls Ersatzbusse sowie Direktverbindungen zur Verfügung.

Auswirkungen auf Fernverkehrszüge

Von den Bauarbeiten sind auch Fernverkehrsverbindungen betroffen. Vom 20. bis 26. Juli entfallen die Frecciarossa-Verbindungen Mailand–Bozen und Pescara–Bozen. Die Verbindungen Neapel–Rom–Verona–Bozen werden teilweise gestrichen oder enden in Verona Porta Nuova. Gleiches gilt für die Intercity-Züge 610 und 611 zwischen Lecce beziehungsweise Bari und Bozen. Laut Trenitalia bleiben die Gesamtfahrzeiten trotz der Änderungen weitgehend unverändert.

Fahrgäste sollten sich vorab informieren

Alle Bahntickets behalten auch in den Ersatzbussen ihre Gültigkeit. Fahrgäste werden gebeten, sich vor Reiseantritt über die aktuellen Verbindungen zu informieren. Aktuelle Fahrpläne und Informationen sind über die App und die Website von südtirolmobil sowie über die Kanäle von Trenitalia verfügbar. Für Auskünfte steht zudem die kostenlose Servicenummer 800 89 20 21 zur Verfügung. Laufende Aktualisierungen finden sich auch im FAQ-Bereich von südtirolmobil.