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Spontanbefragung

Sollen Geschäfte in Südtirol sonntags geöffnet haben?

Dienstag, 14. Juli 2026 | 07:01 Uhr
Schuldenmachen durch Shopping nimmt zu
APA/APA (dpa)/Elisabeth Rahe
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Von: luk

Bozen – Eine aktuelle AFI-Umfrage zeigt: 61 Prozent der Südtiroler Arbeitnehmer sprechen sich gegen geöffnete Geschäfte am Sonntag aus.

Gleichzeitig gehen immer mehr Menschen zumindest gelegentlich am Sonntag einkaufen.

Politik und Wirtschaftsverbände diskutieren nun erneut über eine mögliche eigenständige Regelung der Ladenöffnungszeiten in Südtirol.

Was meint ihr dazu: Sollten Geschäfte in Südtirol sonntags grundsätzlich geöffnet haben?

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