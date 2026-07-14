Sollen Geschäfte in Südtirol sonntags geöffnet haben?

Von: luk

Bozen – Eine aktuelle AFI-Umfrage zeigt: 61 Prozent der Südtiroler Arbeitnehmer sprechen sich gegen geöffnete Geschäfte am Sonntag aus.

Gleichzeitig gehen immer mehr Menschen zumindest gelegentlich am Sonntag einkaufen.

Politik und Wirtschaftsverbände diskutieren nun erneut über eine mögliche eigenständige Regelung der Ladenöffnungszeiten in Südtirol.

Was meint ihr dazu: Sollten Geschäfte in Südtirol sonntags grundsätzlich geöffnet haben?