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Ab 16. Juli im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo

Die Odyssee

Dienstag, 14. Juli 2026 | 00:01 Uhr
Odyssey Szene 2
Erlebe Die Odyssee ab 16. Juli nur im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo. - Foto: © Melinda Sue Gordon/Universal Pic
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Von: First Avenue

Christopher Nolan bringt eines der größten Abenteuer der Weltliteratur auf die große Leinwand! Mit „Die Odyssee“ erwartet die Zuschauer ein bildgewaltiges Action-Epos, das Homers legendäre Heldensaga neu erzählt und exklusiv im Kino für Spannung, große Emotionen und ein echtes Kinoerlebnis sorgt.

Nach seinen Erfolgen mit Filmen wie „Oppenheimer“, „Interstellar“ und „The Dark Knight“ widmet sich Christopher Nolan nun der mythischen Reise des Odysseus.

Die Geschichte

Der Trojanische Krieg ist vorbei, doch Odysseus’ größtes Abenteuer beginnt erst jetzt. Der König von Ithaka will zurück nach Hause zu seiner Frau Penelope und seinem Sohn Telemachos. Doch die Reise über das Meer wird länger und gefährlicher als geplant.

Immer wieder wird Odysseus von seinem Weg abgebracht. Er landet auf fremden Inseln, trifft auf mächtige Gegner und muss sich Situationen stellen, aus denen es scheinbar keinen Ausweg gibt. Während Odysseus auf dem Meer um seine Rückkehr kämpft, bleibt auch in Ithaka die Zeit nicht stehen. Seine Familie wartet auf ein Zeichen von ihm, doch niemand weiß, ob er noch lebt oder ob er jemals zurückkehren wird.

Foto: © Melinda Sue Gordon/Universal Pic

 

Hinter den Kulissen

Mit „Die Odyssee“ bringt Christopher Nolan eine der berühmtesten Geschichten der Menschheit als großes Kinoereignis auf die Leinwand. Matt Damon übernimmt die Rolle des Odysseus, dazu stoßen mit Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o und Charlize Theron weitere große Namen zum Cast.

Jetzt Tickets sichern:
– Cineplexx Bozen
– Cineplexx Algo

Foto: © Cineplexx

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