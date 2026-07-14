Brad Pitts Kinder wollen seinen Namen aus ihren streichen

Von: APA/dpa

Zahara und Maddox Jolie-Pitt, die älteste Tochter und der älteste Sohn der geschiedenen Hollywood-Stars Angelina Jolie (51) und Brad Pitt (62), haben eine weitere Hürde genommen, um den Nachnamen ihres Vaters offiziell abzulegen. Beide hätten die gewünschte Namensänderung in einer Zeitung veröffentlicht und damit eine der gesetzlichen Auflagen in Kalifornien erfüllt, berichteten die Zeitungen “People” und “USA Today” unter Berufung auf Gerichtsunterlagen.

Maddox (24) und Zahara (21) hatten demnach vor einigen Wochen rechtliche Schritte eingeleitet, um “Pitt” streichen zu lassen und die legal eingetragenen Namen “Zahara Marley Jolie” und “Maddox Chivan Jolie” zu erhalten. Dies könnte bei geplanten Anhörungen im September bewilligt werden, hieß es.

Tochter Shiloh machte es vor

Im Jahr 2024 hatte die damals 18-jährige Tochter Shiloh bereits ein Gesuch bei einem Gericht in Los Angeles eingereicht und den Nachnamen ihres Vaters offiziell abgelegt. Shiloh wurde 2006 in Namibia geboren und ist das älteste der drei leiblichen Kinder von Jolie und Pitt. Das Paar bekam zusammen drei Kinder – Shiloh und die jetzt 18 Jahre alten Zwillinge Vivienne und Knox. Außerdem übernahm Pitt die Vaterrolle für Jolies drei Adoptivkinder Maddox, Pax und Zahara.

“Brangelina” galt über viele Jahre als das Glamour-Paar schlechthin. Die beiden hatten sich am Set des Films “Mr. und Mrs. Smith” (2005) kennengelernt und gaben sich 2014 das Ja-Wort. Doch schon 2016 kam das Ehe-Aus, Jolie reichte die Scheidung ein. Sie warf Pitt Handgreiflichkeiten gegenüber ihr und den Kindern vor. Die Polizei untersuchte den angeblichen Vorfall, letztlich wurden die Ermittlungen gegen Pitt aber eingestellt. Es folgten jahrelange Streitigkeiten über Sorgerecht und Finanzen.

Jolie gab kürzlich bekannt, dass sie seit der Scheidung keine Beziehung mehr eingegangen sei und sie sich auf ihre Familie konzentriere. An der Seite von Brad Pitt wird seit einigen Jahren die Genferin Ines de Ramón gesehen, die um 29 Jahre jünger ist das der Hollywood-Star.