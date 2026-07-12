Auf dem Weg zum Penser Joch: Motorrad stürzt Hang hinunter

Von: mk

Sarnthein – Ein Verkehrsunfall auf der Straße zum Penser Joch im Sarntal hat am Sonntagnachmittag die Rettungskräfte gefordert. Gegen 14.40 Uhr ist ein Motorrad von der Fahrbahn abgekommen und die Böschung hinuntergestürzt.

Im Einsatz stand unter anderem die Freiwillige Feuerwehr. Die Dynamik des Unfalls ist derzeit noch unklar – ebenso wie der Verletzungsgrad des Motorradlenkers.

Um das Motorradwrack zu bergen, musste die Feuerwehr den Hang hinuntersteigen.