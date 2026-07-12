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Unfall

Auf dem Weg zum Penser Joch: Motorrad stürzt Hang hinunter

Sonntag, 12. Juli 2026 | 15:34 Uhr
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Von: mk

Sarnthein – Ein Verkehrsunfall auf der Straße zum Penser Joch im Sarntal hat am Sonntagnachmittag die Rettungskräfte gefordert. Gegen 14.40 Uhr ist ein Motorrad von der Fahrbahn abgekommen und die Böschung hinuntergestürzt.

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Im Einsatz stand unter anderem die Freiwillige Feuerwehr. Die Dynamik des Unfalls ist derzeit noch unklar – ebenso wie der Verletzungsgrad des Motorradlenkers.

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Um das Motorradwrack zu bergen, musste die Feuerwehr den Hang hinuntersteigen.

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Bezirk: Salten/Schlern

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