Gemeinsam die Zukunft des Tourismus gestalten

Von: mk

Corvara/Hochabtei − Zahlreiche Mitglieder folgten der Einladung der drei HGV-Ortsobmänner Hanspeter Pitscheider (Corvara), Markus Valentini (Abtei) und Harald Vallazza (Wengen) zur gemeinsamen Jahresversammlung, die kürzlich im Hotel Sassongher in Corvara stattfand. Im Mittelpunkt des Nachmittags standen aktuelle Herausforderungen und Zukunftsperspektiven für das Hotel- und Gastgewerbe im Gadertal. Auch die beiden Landesräte Peter Brunner und Daniel Alfreider sind der Einladung der HGV-Ortsgruppen gefolgt.

Markus Valentini, Obmann der HGV-Ortsgruppe Abtei, hob die gute Zusammenarbeit zwischen den Tourismusorganisationen, den Gemeinden und dem HGV in Alta Badia hervor. Gerade in einer touristisch besonders sensiblen Region wie den Dolomiten sei es entscheidend, eng zusammenzuarbeiten und für Herausforderungen Lösungen zu finden, welche breit mitgetragen werden.

Auch Hanspeter Pitscheider, Obmann der HGV-Ortsgruppe Corvara, betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit innerhalb des Gebietes, welche bereits gut ist, aber weiter ausgebaut werden sollte.

HGV-Gebietsobmann Michael Costamoling sprach die zentralen Anliegen der Betriebe in Alta Badia an. Besonders der Mangel an leistbarem Wohnraum und Mitarbeiterunterkünften beschäftige die Tourismusbetriebe. Ebenso thematisierte er die Auswirkungen der Kurzzeitvermietung, das Konzept der Bettenobergrenze sowie die Notwendigkeit eines konsequenten Bürokratieabbaus. „Unsere Betriebe brauchen verlässliche Rahmenbedingungen. Dazu gehören auch weniger Bürokratie und praktikable Lösungen bei Themen wie Verkehr und Wildcamping. Nur wenn diese Herausforderungen gemeinsam angegangen werden, können wir die Zukunft unseres Tourismus erfolgreich gestalten“, betonte Costamoling.

HGV-Bezirksobmann Thomas Walch unterstrich die Bedeutung einer engen Zusammenarbeit zwischen Politik, Gemeinden und Tourismuswirtschaft. „Die Herausforderungen werden immer komplexer. Umso wichtiger ist es, dass wir gemeinsam an Lösungen arbeiten und diese dann mit Überzeugung gemeinsam umsetzen“, betonte Walch.

Landesrat Peter Brunner informierte über die aktuellen Vorhaben im Bereich Raumordnung und Wohnen. Er verwies auf die fortschreitenden Arbeiten an den Gemeindeentwicklungsprogrammen sowie auf die Wohnreform, mit welcher der bestehende Wohnraum besser genutzt und leistbares Wohnen für Einheimische und Mitarbeitende geschaffen werden soll.

Landesrat Daniel Alfreider ging im speziellen auf die Mobilität ein. Angesichts steigender Bevölkerungszahlen und wachsender Tourismusströme brauche Südtirol intelligente Lösungen anstelle eines weiteren Straßenausbaus. Er verwies auf aktuelle Infrastrukturprojekte und auf neue Zugverbindungen nach Österreich und Deutschland. Gleichzeitig unterstrich Alfreider die Bedeutung des Südtirol Guest Passes als erfolgreiches Digitalisierungsprojekt sowie die Notwendigkeit, das Wildcampen konsequent zu kontrollieren und einzudämmen.

Auch die Bürgermeister der Gemeinden brachten im Rahmen der Versammlung ihre Anliegen vor und informierten insbesondere über die laufenden Arbeiten an den Gemeindeentwicklungsprogrammen.