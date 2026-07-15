Neugeborene Mädchen vertauscht: Mutter erhält hohe Entschädigung

Von: ka

Avellino – Auch wenn die Vertauschung zweier neugeborener Mädchen, die durch einen fatalen Fehler beim Ablesen der Armbänder während des Anziehens der beiden Säuglinge entstanden war, bereits drei Tage später während einer ärztlichen Untersuchung entdeckt wurde, hatte sie für eine Privatklinik in Avellino neun Jahre nach dem Vorfall dennoch schwere Folgen.

Zwar wurde das eingeleitete Strafverfahren eingestellt, doch das Zivilgericht von Avellino verurteilte die Verantwortlichen der Klinik zu einer Schadenersatzzahlung von mehr als 100.000 Euro für den „immateriellen Schaden“, den eine der Mütter unmittelbar nach der Entbindung erlitten hatte, als sie feststellte, dass ihre Tochter mit einem anderen Neugeborenen vertauscht worden war. Das Gericht erkannte ihr einen „schweren psychischen Schaden“ zu.

Es ist ein unglaublicher, fast schon unvorstellbarer Fehler, der die Fantasie jeder Mutter auf der Welt beflügelt, denn er verkörpert einen der häufigsten und schlimmsten Albträume einer Frau, die gerade entbunden hat: die Vertauschung von Neugeborenen.

Genau das ist im Oktober 2017 in einer Klinik in Avellino passiert: Aufgrund eines eklatanten Versehens wurden zwei Neugeborene vertauscht und den falschen Müttern übergeben. Drei Tage lang pflegte jede Mutter ein Kind, das nicht ihres war. Sie bemerkten den Tausch erst, als sie sich bei einer ärztlichen Untersuchung wegen geschwollener Augen eines der beiden Neugeborenen vor der Entlassung zufällig begegneten. Sonst hätte man den Vertausch wer weiß wann bemerkt.

Es wurde eine strafrechtliche Untersuchung eingeleitet, die jedoch eingestellt wurde, da man davon ausging, dass es sich um einen „bloßen Fehler ohne Vorsatz handelte, der auf Fahrlässigkeit des Klinikpersonals zurückzuführen war und strafrechtlich nicht relevant ist“.

Ein Zivilverfahren unterliegt jedoch anderen Regeln. In den vergangenen Tagen verurteilte das Gericht von Avellino die Klinik dazu, einer der beiden Mütter rund 100.000 Euro zuzüglich Anwaltskosten als Entschädigung für den erlittenen immateriellen Schaden zu zahlen. Um jegliche Zweifel auszuräumen, ließ die medizinische Leitung der Klinik anschließend einen DNA-Test durchführen, der die Vertauschung der beiden Töchter bestätigte und ihre Rückkehr zu den richtigen Müttern bestätigte.

Alles begann am 9. Oktober 2017, als die Frau das kleine Mädchen zur Welt brachte. Dieses soll „aufgrund eines Fehlers beim Anziehen mit einem anderen, zur gleichen Zeit geborenen Mädchen vertauscht worden sein“, schreibt Richter Antonio Pasquariello vom Zivilgericht Avellino. So wurde jeder Mutter das falsche Neugeborene anvertraut.

Zwar bemerkte die Frau, dass die Kleidung, mit der eines anderen Neugeborenen vertauscht worden war, doch laut Prozessbericht weckte dieses Ereignis aufgrund ihres Vertrauens in die Einrichtung und der Unvorstellbarkeit einer Vertauschung der Neugeborenen „bei ihr keinerlei Verdacht und lenkte sie nicht im Geringsten von der Pflege ihres Neugeborenen ab“.

Irgendwann jedoch, am 11. Oktober, nachdem sie ihre Tochter wegen geschwollener Augen zu einer Augenuntersuchung gebracht hatte, begegnete sie der anderen Mutter. In diesem Moment, von Zweifeln geplagt, ging sie auf sie zu, um die Seriennummern der Armbänder zu vergleichen. Erst dann stellte sie fest, dass die Nummer auf dem Armband ihres Mädchens nicht mit der übereinstimmte, die ihr zugewiesen worden war und die sie auswendig kannte.

Das Neugeborene, das sie 48 Stunden lang gestillt hatte, war also nicht ihre Tochter – und umgekehrt galt dasselbe für die andere Mutter. Die anfängliche Verwirrung wich bald der Angst und der Wut. Die Forderungen nach Aufklärung gegenüber der Klinik wurden nach und nach immer dringlicher, bis die Eltern schließlich die Polizei einschalteten. Daraufhin folgte zunächst eine strafrechtliche Untersuchung, die, wie bereits erwähnt, eingestellt wurde, und anschließend ein Zivilverfahren auf Schadenersatz.

Die Frau erlitt einen erheblichen psychischen Zusammenbruch. Dazu dürfte auch der Gedanke beigetragen haben, dass das Kind drei Tage lang nicht an der Brust der falschen Mutter gesaugt hatte. Es folgten 40 sehr schwere Tage, in denen die Frau nicht schlafen konnte. Im Urteil heißt es dazu: „Die Frau litt unter Hypervigilanz, Alarmreaktionen, Reizbarkeit und Wut, wiederkehrenden Erinnerungen an das Ereignis und dessen Folgen, dysphorischer Stimmung sowie der Vermeidung von Situationen, Personen, Themen und jeglicher Aktivität oder Umständen, die diese Erinnerungen hervorriefen.“

Der Richter hatte daher keinerlei Zweifel hinsichtlich des Schadenersatzes. Nachdem er ein medizinisch-rechtliches Gutachten zur Bemessung des Schadenersatzes angeordnet hatte, kam er zu dem Schluss, dass die Klinik der Frau rund 114.000 Euro zahlen muss. Dieser Betrag setzt sich aus immateriellen Schäden und Anwaltskosten zusammen. Dies ist das Urteil in erster Instanz, das sich auf die Klage einer einzelnen Mutter bezieht.

Glückliche Fügung und die Aufmerksamkeit einer Mutter sorgten dafür, dass die fatale Verwechslung bereits nach drei Tagen erkannt wurde. Traurige Fälle, in denen Kinder erst im Erwachsenenalter erfuhren, dass sie die „falschen Eltern“ hatten, zeigen jedoch, dass die Verwechslung von Avellino auch einen ganz anderen Verlauf hätte nehmen können.