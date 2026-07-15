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Er gesteht: "Vielleicht bleibe ich doch beim Tennis…"

Herbe Pleite für Sinner

Mittwoch, 15. Juli 2026 | 07:01 Uhr
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Instagram/Jannik Sinner
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Von: luk

Bozen- Auf dem Tennisplatz ist Jannik Sinner derzeit kaum zu schlagen – bei einer anderen Sache hingegen will es einfach nicht klappen.

Der Weltranglistenerste und frischgebackene Wimbledon-Sieger verriet mit einer Portion Selbstironie, dass er die Prüfung für den Motorradführerschein kurz vor dem Grand-Slam-Turnier erneut nicht bestanden hat.

“Vor meiner Abreise nach London bin ich durch die Prüfung für den Motorradführerschein gefallen – zum vierten Mal. Vielleicht ist es besser, wenn ich einfach Tennis spiele”, scherzte der 24-jährige Südtiroler beim traditionellen Champions’ Dinner des All England Clubs nach seinem Triumph in Wimbledon.

Die Anekdote sorgte in den sozialen Netzwerken rasch für zahlreiche Reaktionen. Fans zeigten sich begeistert von der bodenständigen und humorvollen Art des Tennisstars. Während Sinner auf dem Centre Court Erfolge am laufenden Band feiert, kämpft er im Alltag mit denselben Herausforderungen wie viele Gleichaltrige.

Dass der Tennisprofi eine große Leidenschaft für Motoren hat, ist längst bekannt. Den Motorradführerschein möchte er sich deshalb unbedingt noch holen. Angesichts seines Ehrgeizes dürfte es wohl nur eine Frage der Zeit sein, bis Jannik Sinner auch diese Hürde meistert.

Bezirk: Pustertal

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