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Glück im Unglück bei einem außergewöhnlichen Einsatz in Sand in Taufers

Gülleanhänger löste sich vom Traktor

Mittwoch, 15. Juli 2026 | 23:32 Uhr
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Facebook/Freiwillige Feuerwehr Sand in Taufers
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Von: ka

Sand in Taufers – Die Freiwillige Feuerwehr Sand in Taufers wurde am Mittwoch zu einem ebenso ungewöhnlichen wie gefährlichen Zwischenfall mitten im Dorf gerufen. Während der Fahrt löste sich plötzlich der Gülleanhänger eines Traktors und machte sich auf der Straße selbstständig.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Sand in Taufers

Auf seinem unkontrollierten Weg touchierte das schwere Gefährt mehrere geparkte Autos, Straßenlaternen und einen Blitzer, bis es schließlich an einer Gartenmauer zum Stillstand kam.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Sand in Taufers

Glücklicherweise wurde bei diesem Vorfall niemand verletzt, sodass alle Beteiligten mit dem Schrecken davonkamen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr übernahmen umgehend die Absicherung der Unfallstelle und führten die anschließenden Aufräumarbeiten durch.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Sand in Taufers

Für die schwierige Bergung des Anhängers musste die betroffene Straße kurzzeitig komplett für den Verkehr gesperrt werden.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Sand in Taufers

Neben der Freiwilligen Feuerwehr Sand in Taufers waren auch die Carabinieri zur Unfallaufnahme sowie ein Abschleppunternehmen zum Abtransport des beschädigten Anhängers im Einsatz.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Sand in Taufers

Bezirk: Pustertal

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