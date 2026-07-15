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Verbraucherschützer schlagen Alarm

Teuerster Spritpreis in Südtirol

Mittwoch, 15. Juli 2026 | 16:41 Uhr
Am Karfreitag tankte man dieses Wochenende am teuersten
APA/APA/THEMENBILD/HARALD SCHNEIDER
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Von: mk

Bozen – Autofahren in Italien kostet wieder mehr. Wie das Ministerium für Unternehmen und Made in Italy bekannt gab, hat der Dieselpreis nun auch abseits der Autobahnen auf dem normalen Straßennetz die psychologisch wichtige Schwelle von zwei Euro pro Liter überschritten. Den Rekord hält Südtirol, wo die Nationale Verbraucherunion einen Preis von 2.051 Euro festgestellt hat.

Auf dem zweiten Platz liegt Sizilien mit einem Preis von 2,039 Euro gefolgt vom Friaul an dritter Stelle mit 2,038, wie die Nachrichtenagentur Ansa schreibt.

Was Verbraucherschützern und Autofahrern derzeit die größten Sorgen bereitet, ist nicht nur der allgemeine Aufwärtstrend, sondern die direkte Auswirkung politischer Entscheidungen. Der aktuelle Preissprung ist maßgeblich auf das Ende der staatlichen Entlastungsmaßnahmen zurückzuführen.

Mit dem Wegfall der Reduzierung der Verbrauchssteuern um fünf Cent pro Liter – was unter Berücksichtigung der 22-prozentigen Mehrwertsteuer einem realen Anstieg von 6,1 Cent pro Liter entspricht – hat sich die Preisspirale an den Zapfsäulen massiv beschleunigt.

Dabei führt Südtirol die Rangliste auch beim Benzin an – mit einem stolzen Preis von 1,935 Euro pro Liter. An zweiter Stelle folgt Sizilien, wo Benzin 1,918 Euro pro Liter kostet, und am drittteuersten ist Benzin mit 1,916 Euro in der Basilikata.

Bezirk: Bozen

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