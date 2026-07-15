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Fahnder finden ausgefuchstes Versteck

Bozen: Als man das Brot brach, fand man das Übel

Mittwoch, 15. Juli 2026 | 14:31 Uhr
Brot bäcker getreide versteck
APA/BARBARA GINDL
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Von: luk

Bozen – Bei verstärkten Polizeikontrollen in Bozen haben Beamte der Staatspolizei einen mutmaßlichen Drogendealer angezeigt. Er hatte Kokain an einem eher ungewöhnlichen Ort versteckt. Den Fahndern konnte der Verdächte aber nichts vormachen.

Zudem wurde ein Mann beim versuchten Fahrraddiebstahl auf frischer Tat ertappt, sechs Personen wegen Verstoßes gegen ein Rückkehrverbot angezeigt und ein irregulär aufhältiger Tunesier abgeschoben.

Dem Brot war nicht mehr zu trauen

Einen Fund der besonderen Art machten die Exekutivbeamten der Polizeistreife in der Bozner Altstadt. Sie überprüften einen 37-jährigen Marokkaner, der bereits wegen Drogendelikten polizeibekannt ist.

In einer mitgeführten Tüte entdeckten die Polizisten einen trockenen Brotlaib. Bei genauerer Kontrolle stellte sich heraus, dass das Innere ausgehöhlt worden war. Darin befanden sich mehrere verschweißte Päckchen mit insgesamt rund fünf Gramm Kokain. Der Mann wurde wegen Drogenbesitzes zum Verkaufszweck auf freiem Fuß angezeigt.

Fahrraddiebstahl vereitelt

In der Nacht griff eine Polizeistreife in der Pfarrhofstraße außerdem einen 23-jährigen Italiener auf, der versuchte, ein Fahrrad aufzubrechen. Nach Angaben der Polizei schlug der bereits mehrfach vorbestrafte Mann mit einem Stein auf das Schloss ein und führte zudem eine Schere mit sich, um das Fahrradschloss zu öffnen. Er wurde wegen versuchten Diebstahls sowie des Besitzes gefährlicher Gegenstände angezeigt.

Gegen auferlegtes Rückkehrverbot verstoßen

Im Zuge derselben Schwerpunktkontrollen zeigte die Polizei außerdem sechs ausländische Staatsangehörige an, weil sie gegen ein Rückkehrverbot für die Gemeinde Bozen verstoßen hatten.

Kontrollen auch am Brennerpass

Kontrollen fanden auch am Brenner statt. Dort überprüften Beamte einen 23-jährigen Tunesier mit Vorstrafen. Wie sich herausstellte, hielt sich der Mann illegal in Italien auf.

Der Quästor der Provinz Bozen, Giuseppe Ferrari, ordnete seine Abschiebung an. Der 23-Jährige wurde in das Abschiebezentrum in Mailand gebracht, wo er bis zu seiner Rückführung in sein Herkunftsland verbleibt.

Bezirk: Bozen

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