Nach schwerem Unglück in den Dolomiten: Ex-Ski-Star äußert sich

Von: luk

Penzberg/Canazei – Nach dem Tod der deutschen Radfahrerin und Influencerin Laura Viktoria H. hat sich der ehemalige Südtiroler Skirennläufer Peter Runggaldier erstmals öffentlich zu Wort gemeldet. In einem Instagram-Beitrag bittet der 58-Jährige um Respekt für seine Trauer und kündigt an, sich vorerst nicht öffentlich zum Unfall äußern zu wollen.

“Im Zusammenhang mit dem schweren Verkehrsunfall, in den ich verwickelt war, bitte ich euch, meinen Schmerz und mein Bedürfnis nach Privatsphäre zu respektieren”, schreibt Runggaldier. Seine Gedanken seien “bei allen Betroffenen und ihren Familien”. Gleichzeitig erklärt der Ex-Skirennläufer, derzeit keine Interviews geben und keine weiteren Stellungnahmen abgeben zu wollen.

Freunde des Grödners berichten laut Medien, Runggaldier sei nach den Ereignissen “am Boden zerstört”.

Der schwere Unfall hatte sich am 23. Juni auf der Passstraße am Sellajoch ereignet. Laura Viktoria Härtig (30) aus Bayern war mit ihrem Rennrad talwärts in Richtung Canazei unterwegs, als sie in einer Kurve frontal mit dem entgegenkommenden Motorrad Runggaldiers kollidierte. Die Wucht des Aufpralls war enorm, das Rennrad wurde dabei in zwei Teile gerissen.

Die 30-Jährige musste noch an der Unfallstelle reanimiert werden und wurde anschließend per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Bozen geflogen. Nach mehr als zwei Wochen intensivmedizinischer Behandlung erfolgte die Verlegung in eine Spezialklinik im bayerischen Murnau. Dort erlag sie am Sonntag ihren schweren Verletzungen.

Erst wenige Tage vor dem tragischen Unfall hatte die junge Frau in Südtirol geheiratet. Gemeinsam mit ihrem Ehemann wollte sie die Hochzeitsreise in den Dolomiten verbringen. Als Outdoor-Influencerin teilte H. unter dem Namen “alltimelaura” ihre Bergtouren und Naturerlebnisse mit mehr als 50.000 Followern.

Auch Runggaldier wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und in das Krankenhaus von Trient eingeliefert.

Die Staatsanwaltschaft Trient ermittelt weiterhin zur genauen Unfallursache und prüft mögliche strafrechtliche Konsequenzen.