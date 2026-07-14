Nach Unfall in den Dolomiten: Deutsche Radfahrerin [30] und Influencerin gestorben

Von: luk

Canazei/Murnau – Die deutsche Radfahrerin, die Ende Juni bei einem Frontalzusammenstoß mit dem ehemaligen Südtiroler Skirennläufer Peter Runggaldier auf der Sellajochstraße schwer verletzt worden war, ist ihren Verletzungen erlegen. Die 30-Jährige starb am Sonntagabend nach 19 Tagen im Koma in einer Spezialklinik im bayerischen Murnau.

Die aus Penzberg stammende Laura Viktoria H. war am 23. Juni – nur fünf Tage nach ihrer Hochzeit – mit ihrem Ehemann zu einer Radtour in den Dolomiten unterwegs. Das Paar hatte Südtirol als Ort für seine Hochzeit gewählt und wollte die Flitterwochen mit sportlichen Aktivitäten in den Bergen verbringen.

Der Unfall ereignete sich auf der Staatsstraße zum Sellajoch bei Canazei. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen der bergab fahrenden Radfahrerin und dem bergauf fahrenden Motorrad des ehemaligen Skirennfahrer Peter Runggaldier. Während der frühere Athlet mehrere Knochenbrüche erlitt, schwebte die junge Deutsche von Beginn an in Lebensgefahr. Nach einer Erstversorgung im Bozner Krankenhaus wurde sie in die Spezialklinik nach Murnau verlegt, wo sie nun ihren schweren Verletzungen erlag.

Die genaue Unfallursache ist laut der Zeitung Alto Adige weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. Fest steht bislang lediglich, dass es sich um einen Frontalzusammenstoß handelte. Runggaldier hatte sich nach dem Unfall kooperativ gezeigt, den Ermittlern bei der Rekonstruktion des Geschehens geholfen und sich wiederholt nach dem Gesundheitszustand der Verunglückten erkundigt. Ein Alkoholtest verlief negativ, zudem gibt es nach ersten Zeugenaussagen keine Hinweise darauf, dass er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Den bisherigen Ermittlungen zufolge konnten weder die Radfahrerin noch der Motorradfahrer den Zusammenstoß verhindern.

Mit dem Tod der 30-Jährigen dürfte das Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Trient nun neu bewertet werden. Bislang wurde wegen schwerster fahrlässiger Straßenverkehrsverletzung ermittelt, nun könnte der Tatbestand der fahrlässigen Tötung im Straßenverkehr geprüft werden.

Laura Viktoria H. war als Bergführerin, Bloggerin und Outdoor-Influencerin bekannt. Auf Instagram (@alltimelaura) verfolgten mehr als 50.000 Menschen ihre Beiträge über Bergsport, Reisen und Natur. Ihr letzter Beitrag zeigte die Bilder ihrer Hochzeit – nur zwei Tage vor dem tragischen Unfall.