Südtiroler Urlaubsdestination setzt auf KI im Bauernschurz

Von: mk

Auer – Mit Otto präsentiert die Ferienregion Südtirols Süden einen digitalen Assistenten der besonderen Art. Der neue KI-gestützte Chatbot beantwortet rund um die Uhr Fragen von Gästen, gibt Ausflugstipps, informiert über Veranstaltungen, Mobilität und Freizeitangebote und begleitet Urlauber während ihres gesamten Aufenthalts. Das Besondere daran: Otto ist kein anonymer Chatbot, sondern hat eine eigene Persönlichkeit – inspiriert von einem echten Menschen aus dem Südtiroler Unterland.

Ein digitaler Helfer mit einem echten Vorbild

Hinter dem Namen Otto steht ein Bauer aus dem Südtiroler Unterland, der als Namensgeber und Vorbild für den digitalen Assistenten dient. „Er verkörpert jene Eigenschaften, die das Unterland und seine Menschen auszeichnen: gesellig, geerdet, bodenständig, authentisch und stets hilfsbereit“, erklärt die Ferienregion in einer Aussendung.

Auch der digitale Otto soll genau dieses Gefühl vermitteln. Die Ferienregion habe bewusst keinen unpersönlichen Antwortautomaten entwickelt, sondern einen sympathischen digitalen Gastgeber, der den Gästen auf Augenhöhe begegne und ihnen das Gefühl gebe, mit einem Einheimischen zu sprechen, heißt es in der Aussendung weiter.

Sein unverwechselbares Erkennungszeichen ist der traditionelle blaue Bauernschurz. „Er steht für Bodenständigkeit, Heimatverbundenheit, Fleiß und Verlässlichkeit – Werte, die das Südtiroler Unterland seit Generationen prägen und die auch Otto als digitaler Botschafter der Region transportiert“, erklären die Verantwortlichen in der Ferienregion.

Unterstützung für Gäste und Gastgeber

Mit Otto reagiere man auf die veränderten Erwartungen der Urlaubsgäste. Informationen sollen jederzeit verfügbar sein – schnell, unkompliziert und möglichst in der eigenen Sprache. „Gerade kleinstrukturierte Beherbergungsbetriebe profitieren davon, ihren Gästen einen modernen Informationsservice bieten zu können, ohne zusätzlichen personellen Aufwand.“

Darüber hinaus unterstützt Otto die Besucherlenkung innerhalb der Region. Er soll auf weniger bekannte Ausflugsziele aufmerksam machen, über Alternativen informieren und dazu beitragen, die touristischen Angebote im gesamten Gebiet sichtbar zu machen.

Moderne Technologie mit regionaler Kompetenz

Entwickelt wurde Otto gemeinsam mit Touristinfo.ai, einem Südtiroler Unternehmen, das sich auf KI-gestützte Informationssysteme für Tourismusdestinationen spezialisiert hat. Gründer Julian Palmarin und Sebastian Betz entwickelten gemeinsam eine Lösung, die modernste Künstliche Intelligenz mit den Anforderungen touristischer Destinationen verbindet.

Für die Ferienregion Südtirols Süden wurde Otto individuell auf die Besonderheiten der Region abgestimmt. Sein Wissen basiert auf den touristischen Inhalten der Destination und wird laufend aktualisiert und erweitert. Denn ein Chatbot ist nur so gut wie die Informationen, mit denen er ausgestattet wird.

Was ist eigentlich ein Chatbot?

Ein Chatbot ist ein digitales Assistenzsystem, das mithilfe Künstlicher Intelligenz natürliche Gespräche führen kann. Nutzerinnen und Nutzer stellen ihre Fragen in Alltagssprache und erhalten innerhalb weniger Sekunden passende Antworten.

Moderne Chatbots können Zusammenhänge verstehen, Empfehlungen aussprechen und gleichzeitig zahlreiche Anfragen bearbeiten – rund um die Uhr und in mehreren Sprachen. Lange Wartezeiten am Telefon oder auf E-Mails entfallen, Informationen stehen jederzeit sofort zur Verfügung.

Dennoch ersetzt Otto keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Persönliche Beratung und gelebte Gastfreundschaft bleiben auch künftig das Herzstück der Ferienregion Südtirols Süden. Otto übernimmt vielmehr jene Aufgaben, die sich täglich wiederholen, und schafft damit Freiräume für persönliche Begegnungen“, heißt es in der Aussendung.

Digitalisierung mit Herz und Persönlichkeit

Mit Otto verbinde die Ferienregion Südtirols Süden digitale Innovation mit regionaler Identität. Der Chatbot sei weit mehr als ein technisches Werkzeug. Er soll als digitaler Gastgeber, Wegbegleiter und Botschafter einer Region fungieren, die für Herzlichkeit, Bodenständigkeit und Gastfreundschaft stehe.

Das Projekt zeigt, wie Künstliche Intelligenz im Tourismus sinnvoll eingesetzt werden kann. „Nicht als Ersatz für den Menschen, sondern als intelligente Unterstützung für Gäste und Gastgeber gleichermaßen“, erklären die Vertreter der Ferienregion. So verbinde Otto traditionelle Werte mit den Möglichkeiten der digitalen Zukunft – und mache die Ferienregion Südtirols Süden rund um die Uhr erlebbar. Wie Urlauber auf Otto reagieren, ist unterdessen noch nicht bekannt.