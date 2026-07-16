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"Aufnahme kam für mich völlig überraschend"

Südtirolerin schafft es in Forbes-Liste der 100 erfolgreichsten Frauen in Italien

Donnerstag, 16. Juli 2026 | 07:00 Uhr
Ruth Oberrauch
Oberalp
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Von: mk

Bozen – Die Redaktion des Wirtschaftsmagazins „Forbes Italia“ beschreibt die Kriterien für die Aufnahme in die renommierte Listei der 100 Frauen wie folgt: „Es handelt sich um Frauen, die sich durch Talent, Zielstrebigkeit und Führungsqualitäten auszeichnen und den Fortschritt des Landes vorantreiben.“ In der aktuellen Ausgabe vom 14. Juli 2026 wurde die neue Präsidentin der Oberalp-Gruppe, Ruth Oberrauch, in die alphabetisch geordnete Liste aufgenommen. Sie ist die erste Südtiroler Unternehmerin, die in diese Auswahl von „Forbes Italia“ aufgenommen wurde.

„Die Aufnahme kam für mich völlig überraschend und ich habe damit nicht gerechnet“, sagt die 40-jährige Oberalp-Präsidentin. „Weder wurde ich über den Auswahlprozess noch über das Ergebnis informiert. Erst als wir die gedruckte Juli-Ausgabe von Forbes Italia in den Händen hielten, haben wir die Listung entdeckt.“

Am 1. Juni dieses Jahres übernahm Ruth Oberrauch die Präsidentschaft der Oberalp-Gruppe von ihrem Vater. Das Markenhaus mit Sitz in Bozen hat sich mit sechs eigenen Marken (u.a. Salewa, Dynafit, LaMunt, Evolv) auf das Thema Berg spezialisiert.

Darüber hinaus vertreibt die Oberalp-Gruppe elf weitere internationale Sportmarken, darunter Under Armour, Fischer und Falke.

Die Bergsportmarke von Frauen für Frauen, LaMunt, wurde von Ruth Oberrauch vor vier Jahren als Start-up auf den Markt gebracht. Vor wenigen Wochen übernahm die Oberalp-Gruppe zudem den Vertrieb der Schweizer Marke Blackroll in Italien sowie den europaweiten Vertrieb der amerikanischen Schlägermarke DIADEM.

Bezirk: Bozen

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