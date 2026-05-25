Messerattacke bei Fest in Salurn

Von: luk

Salurn – In Salurn ist es in der Nacht auf Sonntag am Rande eines Festes zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung gekommen. Ein 18-Jähriger wurde dabei mit einem Messer verletzt. Der junge Mann erlitt eine Schnittverletzung im Brustbereich, schwebte laut einem Bericht der Zeitung Alto Adige jedoch nicht in Lebensgefahr.

Die Rettungskräfte fanden den Jugendlichen im Schlossweg an eine Mauer gelehnt vor. Er blutete stark aus einer etwa sieben bis acht Zentimeter langen Wunde an der Seite des Oberkörpers. Der Verletzte aus dem Unterland hatte zuvor gemeinsam mit anderen Jugendlichen an dem dreitägigen Fest teilgenommen.

Augenzeugen berichteten von lautstarken Schreien im Bereich des Festgeländes auf dem St.-Josefsplatz. Wenig später entdeckten Helfer den verletzten Jugendlichen in einer Seitenstraße – bei Bewusstsein, aber unter Schock. Vom mutmaßlichen Täter fehlte zunächst jede Spur. Dieser soll nach der Attacke innerhalb weniger Minuten geflüchtet sein.

„Der junge Mann blutete stark aus der Seite. Wir versuchten die Wunde mit Papier zu versorgen, das wir auf dem Festgelände gefunden hatten“, schilderte Feuerwehrkommandant und Gemeindereferent Christopher Nardin. Gemeinsam mit Vizebürgermeister Luca Miozzo habe man zudem versucht, den Andrang zahlreicher Schaulustiger unter Kontrolle zu halten.

Der 18-Jährige wurde anschließend vom Weißen Kreuz erstversorgt und ins Krankenhaus Bozen gebracht. Dort stellten die Ärzte fest, dass keine lebenswichtigen Organe verletzt wurden. Die Verletzungen dürften eine rund 20-tägige Genesungszeit nach sich ziehen.

Den Carabinieri der Kompanie Neumarkt gelang es wenig später, den mutmaßlichen Angreifer ausfindig zu machen. Aufgrund von Zeugenaussagen suchten die Beamten die Wohnung des Verdächtigen im Bereich der Aldo-Moro-Straße auf. Dort trafen sie den jungen Mann an und stellten auch ein Messer sicher, das vermutlich bei der Auseinandersetzung verwendet wurde.

Der Tatverdächtige wurde wegen schwerer Körperverletzung angezeigt. Die Ermittler prüfen derzeit die Hintergründe der Tat. Unter anderem wird auch ein Zusammenhang mit dem Drogenmilieu nicht ausgeschlossen.

Bürgermeister Roland Lazzeri sprach von einem „schweren Vorfall“, der die friedliche Feststimmung innerhalb weniger Minuten zerstört habe. Man werde sich nun zeitnah mit den Ordnungskräften zusammensetzen, um die Lage zu analysieren.