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Lizenz für 15 Tage suspendiert

Quästor sperrt Disco in Schlanders zu

Samstag, 23. Mai 2026 | 16:36 Uhr
DJ Disco Diskothek
pixabay.com
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Von: mk

Schlanders – Quästor Giuseppe Ferrari hat die Lizenz einer Diskothek in Schlanders für 15 Tage aus Gründen der öffentlichen Sicherheit außer Kraft gesetzt. Grund dafür sind mehrere Vorfälle, die sich in der Nacht am 10. Mai zugetragen haben.

Einer ersten Rekonstruktion zufolge hatten die Carabinieri zum ersten Mal um1.10 Uhr in der Früh vorbeigeschaut, schreibt die Nachrichtenagentur Ansa. Der Grund waren drei Besucher in berauschtem Zustand, die sowohl Gäste als auch Angestellte belästigten. Zwei der Betroffenen sind bereits vorbestraft, gegen einen von ihnen liegt sogar ein Dekret zu Abschiebung vor.

Um 2.50 Uhr in der Früh war ein zweiter Einsatz der Carabinieri vom Reschen nötig, weil sich eine Schlägerei zwischen mehreren Beteiligten entfacht hat, nachdem eine Frau belästigt worden war.

Ein Mann, der Verletzungen im Gesicht davongetragen hat, musste ins Krankenhaus von Schlanders in die Notaufnahme gebracht werden. Die Ärzte rechneten mit einer Heilungsdauer von sieben Tagen.

Bezirk: Vinschgau

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