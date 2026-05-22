Dicke Luft in Paris: “Stiller Protest gegen die zu geringen Preisgelder”

Von: ka

Sexten/Paris – Die bunten Bilder aus Paris, wo derzeit die Qualifikanten um einen der begehrten Startplätze bei einem der vier wichtigsten Tennisturniere der Welt, den French Open, spielen, täuschen. Denn im Tenniszirkus herrscht dicke Luft. Bereits im Vorfeld des Masters 1000 in Rom haben die 20 besten Spielerinnen und Spieler der Tour – darunter Jannik Sinner, sein Rivale Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka und Coco Gauff – einen Brief verfasst. In diesem bringen sie ihre „tiefe und gemeinsame Enttäuschung” über die Verteilung der Einnahmen und die Verwaltung der Preisgelder bei den Grand-Slam-Turnieren zum Ausdruck.

Um ihren Forderungen nach einem größeren Anteil für alle Teilnehmer des Roland-Garros-Turniers im Kräftemessen mit dem französischen Tennisverband mehr Nachdruck zu verleihen, haben sie eine Aktion geplant, die sie vor Geldstrafen schützt: 15 Minuten Schweigen. Unterdessen hat die Sportpresse einen neuen Begriff geprägt: den „Sinner Sweep”.

Jannik Sinner und die anderen Topstars des Welttennis werden vor Roland Garros das Wort ergreifen, doch besteht die Gefahr, dass sie dies nur 15 Minuten lang tun werden. Es geht nicht um einen Boykott des Turniers, sondern um einen symbolischen Protest – „und eine Botschaft der Einheit“, wie eine Quelle aus dem Umfeld eines Topspielers gegenüber der Agentur France Presse bestätigte – an den Medientagen gegen die bislang gehandhabte Verteilung der hohen Turniereinnahmen.

Diese ist nach Ansicht der Spieler im Vergleich zum Umsatz der Grand-Slam-Turniere ungerecht. Alle hatten bereits in Rom darüber gesprochen, auch Sinner: „Ohne uns gibt es das Turnier nicht. Wir haben lange geschwiegen, jetzt ist es richtig, das Wort zu ergreifen“, sagte Sinner.

Nun scheint es tatsächlich an der Zeit zu sein, zur Tat zu schreiten und die für die Tage vor Turnierbeginn geplanten Begleitveranstaltungen so weit wie möglich einzuschränken. Schließlich sollen die Spieler und Spielerinnen den Medien, den Rechteinhabern und den offiziellen Kanälen des Turniers zur Verfügung stehen, um für den Start des Wettbewerbs zu werben.

Während die ATP- und WTA-Turniere etwa 22 Prozent ihrer Einnahmen an die Spieler ausschütten, sind es bei den vier Grand-Slam-Turnieren „nur” etwa 15 Prozent. Aus diesem Grund steht das von Amelie Mauresmo geleitete Turnier in Paris in der Kritik. Die Entscheidung für 15 Minuten scheint genau mit dem Prozentsatz von 15 Prozent zusammenzuhängen. Dasselbe könnte auch in Wimbledon geschehen, wo die Championships die Verteilung des Preisgeldes für die Ende Juni beginnende Ausgabe noch nicht veröffentlicht haben.

„Wir bedauern diese Entscheidung der Spieler, von der alle am Turnier Beteiligten benachteiligt werden: die Medien, die Fernsehsender, der Verband und die gesamte Tennisfamilie“, heißt es in einer Erklärung von Roland Garros. Die FFT (der französische Tennisverband, Anm. d. Red.) steht in ständigem Dialog mit den Spielern und hat in den letzten Wochen neue Initiativen ins Leben gerufen, um sich direkt mit ihnen auszutauschen. Bereits Anfang Mai hat sie ein Treffen vorgeschlagen, das diesen Freitag, den 22. Mai, mit den betroffenen Spielern und ihren Vertretern stattfinden wird. Die FFT ist bereit für einen direkten und konstruktiven Dialog über Fragen der Unternehmensführung, um den Spielern eine größere Rolle im Entscheidungsprozess einzuräumen, zu ihrem sozialen Schutz beizutragen und die Wertverteilung zu verbessern.“

Obwohl die Organisatoren von Roland Garros eine Gesamtsteigerung des Preisgeldes um etwa zehn Prozent auf 61,7 Millionen Euro angekündigt haben, behaupten die Spieler, dass ihr Anteil an den Einnahmen innerhalb von zwei Jahren gesunken ist: von 15,5 Prozent im Jahr 2024 auf die für die am Sonntag beginnende Ausgabe prognostizierten 14,9 Prozent. Sie führen außerdem an, dass das Turnier im Jahr 2025 395 Millionen Euro erwirtschaftet habe, was einem Anstieg von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, während das Preisgeld nur um 5,4 Prozent gestiegen sei.

Dennoch erhalten die Sieger der beiden Einzel-Turniere einen Scheck über 2,8 Millionen Euro, was einer Steigerung von 250.000 Euro gegenüber 2025 entspricht. „Neben dem Preisgeld bietet ein Grand-Slam-Turnier wie Roland Garros den Spielern eine außergewöhnliche Sichtbarkeit und generiert indirekte Einnahmen durch Sponsoring, Partnerschaften, Exhibition-Matches und Auftrittshonorare”, so der französische Verband weiter.

In diesem Jahr hat die FFT zudem beschlossen, einen erheblichen Teil dieser Erhöhungen den Spielern zukommen zu lassen, die in den ersten Runden des Hauptfelds und der Qualifikation ausgeschieden sind. Die Steigerungen liegen hier bei über elf Prozent, um diejenigen besser zu unterstützen, die zur Finanzierung ihrer Saison am stärksten auf Turnierpreisgelder angewiesen sind.

Offensichtlich reichten diese Maßnahmen jedoch nicht aus, um den Protest zu verhindern. Der französische Tennisverband bekräftigt, dass das Turnier von einer gemeinnützigen Organisation veranstaltet wird und die Einnahmen in dessen Weiterentwicklung reinvestiert werden. Auch das Preisgeld für Wimbledon wird in den kommenden Wochen bekannt gegeben. Dies wird mitentscheidend dafür sein, ob sich die Kritik ausschließlich gegen die French Open in Paris oder gegen das gesamte System richtet.

Unterdessen hat die internationale Sportpresse einen neuen Begriff geprägt. Um den Meilenstein, den in der Geschichte dieses Sports noch niemand erreicht hat, gebührend zu feiern, musste ein Wort gefunden werden, das dieser Leistung gerecht wird. Jannik Sinners unglaubliche Siegesserie bei den Masters 1000 hat einen neuen statistischen Rekord im Tennis hervorgebracht. In den sozialen Medien und Fachzeitschriften ist in den letzten Tagen der Begriff „Sinner-Sweep” entstanden. Er bezeichnet eine lange Siegesserie und einen makellosen Weg, wie ihn Jannik hingelegt hat.

Der Begriff leitet sich vom Englisch „sweep“ ab, was „wegkehren“ oder „wegfegen“ bedeutet – und beide Bedeutungen passen gut zu Sinners Rekord. Angesichts der Abwesenheit von Carlos Alcaraz und der sensationellen Form des 24-Jährigen scheinen weitere Erfolge bei Roland Garros und Wimbledon, über das Masters 1000 hinaus, in Reichweite.

Es ist nämlich kein Geheimnis, dass Sinner den Career Grand Slam anstrebt – einen weiteren Meilenstein im Tennis, den bisher nur Laver, Agassi, Federer, Nadal, Djokovic und Alcaraz erreicht haben. Mit einem Triumph in Paris würde Sinner sein Werk vollenden und alle vier Grand-Slam-Titel in seiner Vitrine vereinen.

Letztes Jahr auf Sand war ihm der Titel im Tiebreak entglitten – am Ende eines legendären Finales gegen seinen spanischen Rivalen. In diesem Jahr scheint der Sextner jedoch keine ernstzunehmenden Rivalen zu haben. Nach Rom kann weitergeträumt werden.