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Drohnen landen Volltreffer

Ukraine zerstört FSB-Generalquartier – VIDEO

Donnerstag, 21. Mai 2026 | 19:05 Uhr
Selenskyj spricht von Raketeneinschlag
APA/APA/AFP/POOL/KAY NIETFELD
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Von: mk

Genicheska Hirka – Die ukrainischen Streitkräfte haben das Generalquartier des russischen Geheimdienstes FSB im Dorf Genicheska Hirka im ukrainischen Oblast Cherson mit Drohnen attackiert. Hunderte an Personen sollen verletzt oder getötet worden sein.

In einem Videomitschnitt, den der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf der Plattform X veröffentlicht hat, sieht man wie Drohnen gleichzeitig in mehrere Gebäude einschlagen. „Die Russen müssen die Notwendigkeit spüren, diesen Krieg zu beenden“, kommentierte Selenskyj die Aktion.

Gleichzeitig lobte er den Einsatz des ukrainischen Zentrums für Spezialoperationen SSU. Auch ein russisches Kurzstrecken-Flugabwehrraketen-System vom Typ Panzir sei zerstört worden, das sich auf „vorübergehend okkupierten Gebiet“ befunden habe.

Laut Angaben von Kyiv Independent hat das getroffene Flugabwehrraketen-System umgerechnet einen Wert von 15 bis 20 Millionen Dollar.

Drei weitere Menschen sind außerdem bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf einen Zug in der russischen Region Bryansk ums Leben gekommen. Kiew verstärkt unterdessen den Schutz seiner Grenze zu Belarus, da befürchtet wird, dass Russland vom Territorium seines Verbündeten aus eine neue Offensive starten könnte, die sich auch gegen die ukrainische Hauptstadt richtet.

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