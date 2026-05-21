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Rettungseinsatz in Klausen

90-Jähriger stürzt von Baum

Donnerstag, 21. Mai 2026 | 18:01 Uhr
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fotolia.de/Comofoto - Symbolbild
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Von: mk

Klausen – In Gemeindegebiet von Klausen sind die Einsatzkräfte gegen 14.40 Uhr wegen eines Unfalls ausgerückt. Ersten Informationen zufolge ist ein Mann im Alter von 90 Jahren von einem Baum in ein Bachbett gestürzt. Die näheren Hintergründe sind vorerst noch unklar.

Ersten Informationen zufolge wurde der 90-Jährige erheblich verletzt. Nach der Erstversorgung durch das Weiße Kreuz Klausen wurde er ins Krankenhaus nach Brixen eingeliefert.

Ebenfalls im Einsatz war die Bergrettung von Brixen.

Bezirk: Eisacktal

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