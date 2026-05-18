Erlebe Star Wars: The Mandalorian and Grogu ab 20. Mai nur im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo. - Foto: © Getty Images Europe / Sebastian Reuter

Von: First Avenue

Star Wars kehrt endlich zurück auf die große Leinwand! Mit „Star Wars: The Mandalorian and Grogu“ erwartet die Fans ein brandneues Action-Abenteuer, das exklusiv im Kino für galaktische Spannung, große Emotionen und echtes Star-Wars-Feeling sorgt.

Nach den erfolgreichen Abenteuern der Serie machen sich der legendäre mandalorianische Kopfgeldjäger Din Djarin und sein junger Begleiter Grogu nun bereit für ihre bisher mitreißendste Mission. Ein Kinoerlebnis für alle, die Raumschiffe, fremde Welten und natürlich den kleinen grünen Publikumsliebling vermisst haben.

Die Geschichte

Das Imperium ist gefallen, doch wirklich ruhig ist es in der Galaxie noch lange nicht. Überall sind ehemalige imperiale Kriegsherren verstreut, die weiterhin für Unruhe sorgen. Die junge Neue Republik versucht, Ordnung zu schaffen und das zu schützen, wofür die Rebellion so lange gekämpft hat.

Dabei bekommt sie Unterstützung von Din Djarin, dem bekannten mandalorianischen Kopfgeldjäger, und seinem jungen Lehrling Grogu. Gemeinsam brechen die beiden zu einer neuen Mission auf, die sie quer durch die Galaxie führt. Dabei treffen sie auf neue Gefahren, alte Schatten und Herausforderungen, die zeigen, wie stark ihr Band wirklich ist.

Hinter den Kulissen

Mit The Mandalorian & Grogu bringt Jon Favreau die Erfolgsgeschichte von The Mandalorian auf die große Leinwand. Pedro Pascal ist wieder mit dabei, dazu stoßen mit Sigourney Weaver und Jeremy Allen White spannende Neuzugänge zum Cast. Auch musikalisch bleibt der Film vertraut: Ludwig Göransson liefert erneut den charakteristischen Sound des Mandalorianers.

Erlebe Star Wars: The Mandalorian and Grogu ab 20. Mai nur im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo.

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