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Quästor ordnet Kontrollen an - zwei Anzeigen

Razzien in Meran

Sonntag, 17. Mai 2026 | 11:30 Uhr
merano
Quästur
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Von: mk

Meran – Auf Anordnung von Quästor Giuseppe Ferrari hat die Polizei am Samstagnachmittag verstärkte Kontrollen in Meran durchgeführt. Neben der Staatspolizei standen auch Carabinieri und Ortspolizei im Einsatz. In zwei öffentlichen Lokalen wurde eine Razzia durchgeführt.

Kontrolliert wurde unter anderem im Umfeld von Schulen, etwa beim Schulzentrum in der Karl Wolf-Straße und an klassischen Treffpunkten, wo sich Jugendliche aufhalten. In der Umgebung des Bahnhofs haben die Ordnungskräfte mehrere Passanten und Besucher von öffentlichen Lokalen identifiziert.

Ein 30-jähriger Albaner wurde wegen Bedrohung eines Vertreters der Staatsgewalt angezeigt. Ein weiterer Mann wurde dem Regierungskommissariat gemeldet, weil er mit einer geringen Menge an Drogen erwischt wurde.

Insgesamt haben die Beamten 49 Personen überprüft, 18 davon sind vorbestraft. In 35 Fällen handelte es sich um Personen mit Migrationshintergrund.

Bezirk: Burggrafenamt

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