Gewissheit nach Bangen: Wal Timmy ist tot

Von: luk

Anholt – Traurige Gewissheit im Fall von Buckelwal Timmy: Bei dem vor der dänischen Insel Anholt entdeckten toten Wal handelt es sich tatsächlich um das Tier, das in den vergangenen Wochen Millionen Menschen bewegt hatte. Das bestätigte die dänische Umweltschutzbehörde.

Timmy war Anfang Mai nach einer aufwendigen Rettungsaktion – finanziert von privaten Spendern – im Skagerrak wieder in die Nordsee entlassen worden. Zuvor hatte sich der Buckelwal längere Zeit in flachen Gewässern in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern aufgehalten und weltweit für Anteilnahme gesorgt.

Nun steht fest: Der junge Wal hat nicht überlebt. Experten der dänischen Behörden konnten die Identität des Tieres zweifelsfrei bestätigen. Letzte Sicherheit brachte der Fund des Trackers, der an Timmy befestigt gewesen war. Das Ortungsgerät befindet sich inzwischen im Besitz der dänischen Regierung. Zunächst war noch davon ausgegangen worden, dass sich kein Tracker mehr an dem Kadaver befinde.

Der tote Buckelwal war vor der Insel Anholt entdeckt worden. Laut der dänischen Naturschutzbehörde gibt es derzeit keine Pläne, das Tier zu bergen. Da der Kadaver weit entfernt vom Strand liege, bestehe keine Gefahr oder Beeinträchtigung für Menschen. Mehrere Dutzend Möwen hätten sich bereits an dem toten Tier versammelt und äßen sich satt.

Timmys Schicksal hatte in den vergangenen Wochen weit über Deutschland hinaus Aufmerksamkeit erregt. Viele Menschen hatten gehofft, dass der Wal nach seiner Freilassung den Weg zurück in den offenen Atlantik finden würde.