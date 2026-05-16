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Sinner ist auch in Rom auf Titelkurs

Sinner auch beim Masters-1000-Turnier in Rom im Finale

Samstag, 16. Mai 2026 | 16:49 Uhr
Sinner ist auch in Rom auf Titelkurs
APA/APA/AFP/TIZIANA FABI
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Von: APA/sda

Jannik Sinner ist weiter nicht zu stoppen. Nach einem Drei-Satz-Sieg gegen Daniil Medwedew steht der Tennis-Weltranglistenerste auch im Finale des Masters-1000-Turniers in Rom. Mit seinem 33. Sieg in Folge baute Sinner seinen Masters-1000-Rekord weiter aus. Der Südtiroler hat seit Anfang Oktober 2025 kein Spiel auf diesem Level mehr verloren. Seitdem hat er fünf Masters-1000-Turniere in Folge gewonnen – ein Novum in der Geschichte der ATP-Tour.

Auch im Finale von Rom ist Sinner am Sonntag gegen den Norweger Casper Ruud klarer Favorit. Im am Samstag zu Ende gespielten Halbfinale gegen den Russen Medwedew hatte er allerdings härter zu kämpfen als erwartet. 6:2,5:7,6:4 gewann Sinner am Ende.

Bezirk: Pustertal

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